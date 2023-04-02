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    Дзюба: «С «Пари НН» играл с повреждением»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о неидеальном состоянии перед матчем 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0). Это не помешало ему оформить дубль.

    — Насколько слышал, подготовка к «Пари НН» была тяжелая — часть игроков переболела, в том числе и ты.

    — Не знаю, насколько можно это говорить. Давай ограничимся тем, что подготовка к игре действительно была тяжелая, в том числе физически. Да, были небольшие проблемы со здоровьицем, небольшие травмы. Но это нормально. Куда без них? Небольшое повреждение мешало, поэтому и замену сделали пораньше. Но серьезных проблем у меня нет.

    • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
    • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
    • «Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.

    Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.04.2023 10:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17890

      NewLife 2 апреля, 15:08

      "Дзюба: «С «Пари НН» играл с повреждением»" головного мозга, не залеченная родовая травма.

      0
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      Рейтинг: +1707

      Benifacto 2 апреля, 13:24

      какой руки))))

      0
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      Рейтинг: +5269

      PAREVG. 2 апреля, 12:48

      Главное, чтобы это проблемы, не помешали оформить хет-трик в ворота бом.же.клуба...

      1
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      Рейтинг: +17682

      Barmaleushka > PAREVG. 2 апреля, 16:50

      Фантазёр , уже персофаном дрочера заделался ?

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