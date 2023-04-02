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Дзюба: «С «Пари НН» играл с повреждением»

2 апреля 2023, 10:09
3

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал о неидеальном состоянии перед матчем 21-го тура РПЛ против «Пари НН» (4:0). Это не помешало ему оформить дубль.

— Насколько слышал, подготовка к «Пари НН» была тяжелая — часть игроков переболела, в том числе и ты.

— Не знаю, насколько можно это говорить. Давай ограничимся тем, что подготовка к игре действительно была тяжелая, в том числе физически. Да, были небольшие проблемы со здоровьицем, небольшие травмы. Но это нормально. Куда без них? Небольшое повреждение мешало, поэтому и замену сделали пораньше. Но серьезных проблем у меня нет.

  • Дзюба перешел в «Локо» зимой на правах свободного агента.
  • Он забил 6 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах во всех турнирах.
  • «Локо» после прихода Дзюбы покинул зону переходных матчей РПЛ.

Месяц Дзюбы в РПЛ после возвращения: много забивает (залетают даже удары пятками) и быстро стал лучшим игроком

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Нижний Новгород Дзюба Артем
Комментарии (3)
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PAREVG.
1680428904
Главное, чтобы это проблемы, не помешали оформить хет-трик в ворота бом.же.клуба...
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Benifacto
1680431051
какой руки))))
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NewLife
1680437311
"Дзюба: «С «Пари НН» играл с повреждением»" головного мозга, не залеченная родовая травма.
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