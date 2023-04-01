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    «Вряд ли можно называть ноунеймом человека, который побеждал «МЮ», «Арсенал»: президент «Торпедо» – о Клотете

    Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о назначении Пепа Клотета на пост главного тренера.

    — Назначая Клотета, вы были готовы к комментариям некоторых экспертов в духе «Кто это такой?»

    — Мы были готовы к такой реакции. Просто кто-то более детально знает итальянский и английский чемпионат, где работал Жозеп. Второй тренер в английской премьер-лиге – как главный тренер у нас, потому что главный в АПЛ занимается и кучей других вопросов. И человека, который обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», вряд ли можно называть ноунеймом и вряд ли можно говорить, что он не умеет работать, как некоторые считают. Для нас важнее профессиональные и личные компетенции – то, что Жозеп может дать нашей команде.

    • Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
    • Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
    • Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    01.04.2023 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17402

      Garrincha58 2 апреля, 08:44

      ТЕПЕРЬ ПУСТЬ ПОТРЕНИРУЕТ В фнл

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