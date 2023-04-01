«Вряд ли можно называть ноунеймом человека, который побеждал «МЮ», «Арсенал»: президент «Торпедо» – о Клотете

Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о назначении Пепа Клотета на пост главного тренера.

– Назначая Клотета, вы были готовы к комментариям некоторых экспертов в духе «Кто это такой?»

– Мы были готовы к такой реакции. Просто кто-то более детально знает итальянский и английский чемпионат, где работал Жозеп. Второй тренер в английской премьер-лиге – как главный тренер у нас, потому что главный в АПЛ занимается и кучей других вопросов. И человека, который обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», вряд ли можно называть ноунеймом и вряд ли можно говорить, что он не умеет работать, как некоторые считают. Для нас важнее профессиональные и личные компетенции – то, что Жозеп может дать нашей команде.