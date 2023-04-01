«Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче финала Востока

1 апреля в Казани «Ак Барс» принимал «Авангард» в финале Восточной конференции. В прошлом году они встретились в четвертьфинале, в котором «Авангард» был сильнее. Сейчас борются за выход в финал Кубка Гагарина.

А еще «Ак Барс» продлил беспроигрышную серию над «Авангардом» до шести встреч.

КХЛ. Восточная конференция. Финал

«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) – 3:2 ОТ (1:0; 1:0; 0:2; 1:0 – ОТ1)

Голы: 1:0 – Кагарлицкий (бол), 3; 2:0 – Кагарлицкий, 32; 2:1 – Найт (бол), 50; 2:2 – Найт (бол), 60; 3:2 – Панюков (61).

Счет в серии – 1:0.

Следующий матч команды проведут в Казани 3 апреля.

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