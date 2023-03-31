Колыванов назвал двух лучших российских нападающих

Экс-спартаковец Игорь Колыванов рассказал, какие форварды лучшие в России прямо сейчас.

«Сейчас лучшие нападающие в стране – Тюкавин и Дзюба. Нельзя кого-то выделить из них.

Дзюба чуть постарше, чем другие молодые форварды, но у них есть время реализовать свой потенциал и показать все на что они способны.

Да, по статистике Артем сейчас лучший, но Тюкавину всего 20 лет. А так у нас было много хороших нападающих», – заявил Колыванов.