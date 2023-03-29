Новый тренер «Торпедо» Клотет намерен выучить русский язык

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет сообщил о намерении выучить русский язык.

— Главные отличия России и Италии?

— В России значительно холоднее, но солнечно. Россия солнечнее Италии, даже несмотря на то, что летом на Апеннинах очень жарко. Также главное отличие — язык. Испанский и итальянский похожи между собой. А русский же намного сложнее итальянского, но я предприму максимальные усилия, чтобы выучить его.