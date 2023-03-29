Новый тренер «Торпедо» Клотет намерен выучить русский язык

Главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет сообщил о намерении выучить русский язык.
— Главные отличия России и Италии?
— В России значительно холоднее, но солнечно. Россия солнечнее Италии, даже несмотря на то, что летом на Апеннинах очень жарко. Также главное отличие — язык. Испанский и итальянский похожи между собой. А русский же намного сложнее итальянского, но я предприму максимальные усилия, чтобы выучить его.
- Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
- Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
- Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.
Источник: Sport24