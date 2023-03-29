Клотет рассказал, какое будущее ждет «Торпедо»

Новый главный тренер «Торпедо» Пеп Клотет высказался о будущем клуба.

«Я много следил за российскими клубами в Европе. У клубов из России хорошо налажен переход из обороны в атаку, и вообще клубы РПЛ соответствуют высоким стандартам. РПЛ —конкурентоспособна.

Сделаю все, чтобы набрать как можно больше очков в следующих матчах. Не придаю значения, что было до меня. Могу сказать, что «Торпедо» ждет светлое будущее», – сказал Клотет.