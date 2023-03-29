Судьям Первой лиги подняли зарплату: инсайдер назвал конкретные суммы

РФС сообщил о повышении вознаграждения арбитров Первой лиги. Инсайдер Иван Карпов сообщил конкретные цифры.
«Индексация растянута в три этапа (по 10% в плюс на каждый) и в итоге составит совокупно 33% (сложный процент).
Сейчас главный в поле поднимает 41 тысячу рублей за игру, а к старту сезона-2025/26 будет зарабатывать сенсационные 54571 рубль за матч.
В среднем главные арбитры Первой лиги судят по паре встреч в месяц + подрабатывают резервными в РПЛ, что гарантирует им около 150 тысяч рублей заработка», – сообщил журналист.
- В Первой лиге лидирует «Балтика».
- Замыкает таблицу «Краснодар-2».
- Турнир продлится до июня.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова