«Благодарил всех»: Авербух рассказал, каким ему запомнился голос Костомарова в больнице

Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух оценил состояние фигуриста Романа Костомарова.

«Новости о Роме действительно настраивают на позитивный лад, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться. Я слышал его голос – он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас.

Но давайте подождем, пока Рома поправится, – хотя бы из какого-то суеверия», – сказал Авербух.