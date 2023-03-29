«Благодарил всех»: Авербух рассказал, каким ему запомнился голос Костомарова в больнице

Серебряный призер Олимпиады Илья Авербух оценил состояние фигуриста Романа Костомарова.
«Новости о Роме действительно настраивают на позитивный лад, есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться. Я слышал его голос – он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение. Он поблагодарил всех нас.
Но давайте подождем, пока Рома поправится, – хотя бы из какого-то суеверия», – сказал Авербух.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Спорт-Экспресс»