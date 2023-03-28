Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Премьер-министр Польши обвинил МОК в предательстве: «Сделаем все, чтобы сохранить спорт свободным от России»

Премьер-министр Польши обвинил МОК в предательстве: «Сделаем все, чтобы сохранить спорт свободным от России»

28 марта 2023, 23:19
10

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил рекомендации исполкома МОК по допуску российских спортсменов.

«Решение МОК вернуть российских спортсменов на соревнования – это скандал и предательство истинного духа спорта.

Я рекомендовал министру [спорта] Камилю Бортничуку выразить наше твердое возражение руководству МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», – написал Моравецкий в твиттере.

  • Глава МОК Томас Бах ранее выступил против «коллективной вины» российских спортсменов.
  • Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Sports.ru
Оффтоп
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1680035271
Мудеуш Чморавецкий рекомендует.
Ответить
SanInstructor
1680036265
собака ты ипаная, сдохни уже!!!!!
Ответить
Artemka444
1680038367
Себя заприте уже от спорта!!!
Ответить
Красногвардейчик
1680038524
Псина польская!!!
Ответить
nismeika
1680043515
Польши, кстати, скоро не будет))) Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «ПЛАТИНОВЫЙ ПРОГНОЗ». Сайт выходит на первом месте.
Ответить
Дядя Серёжа
1680057080
Фашизм наступает
Ответить
R_a_i_n
1680058893
Проснулся, почитал новость...Хотел написать чего нить, а ниже все оказывается написанно))) Я кофе пошел пить.
Ответить
Oldtrafford83
1680067068
В очко идите со своими возражениями, когда же вы уже задохнётесь в собственном говне!!!
Ответить
JTherry
1680081967
"скандал и предательство истинного духа спорта" - вмешательство политики в спорт и рекомендации МОК по допуску спортсменов России без флага и гимна... гей-ропейские политики, под дудку пиндостана, извратили все понятия по честной борьбе в спорте: ранее преследовали по цвету кожи, сейчас - по паспорту... Пьер де Кубертен в гробу переворачиваться устал от "новых правил" Олимпийских игр...
Ответить
Главные новости
Соболев извинился перед фанатами «Зенита», «Спартак» проиграл в дерби, Мостовой забил в дебютном матче за «Локо» и другие новости
01:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
2
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
Все новости
Все новости
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
8
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
4
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
7
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
3
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
10
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Федотов разобрал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 20:41
8
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
Вчера, 20:33
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:29
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
Вчера, 20:29
110
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
Вчера, 20:10
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+