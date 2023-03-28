Премьер-министр Польши обвинил МОК в предательстве: «Сделаем все, чтобы сохранить спорт свободным от России»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий осудил рекомендации исполкома МОК по допуску российских спортсменов.

«Решение МОК вернуть российских спортсменов на соревнования – это скандал и предательство истинного духа спорта.

Я рекомендовал министру [спорта] Камилю Бортничуку выразить наше твердое возражение руководству МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния», – написал Моравецкий в твиттере.