Требования МОК к россиянам: запрещена яркая экипировка и национальная символика на турнирах и в соцсетях

На исполкоме МОК были оглашены рекомендации по условиям допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Российские спортсмены должны будут воздержаться от любых взаимодействий с российскими символами (флаг, гимн, эмблема и другие) во время соревнований и в медиа, включая личные соцсети.

Ограничения будут касаться и национальных соревнований, которые связаны с международными.

МОК также запретил яркую экипировку для спортсменов из России – она должна быть полностью белой или одноцветной.