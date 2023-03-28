Требования МОК к россиянам: запрещена яркая экипировка и национальная символика на турнирах и в соцсетях

На исполкоме МОК были оглашены рекомендации по условиям допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.
Российские спортсмены должны будут воздержаться от любых взаимодействий с российскими символами (флаг, гимн, эмблема и другие) во время соревнований и в медиа, включая личные соцсети.
Ограничения будут касаться и национальных соревнований, которые связаны с международными.
МОК также запретил яркую экипировку для спортсменов из России – она должна быть полностью белой или одноцветной.
- Глава МОК Томас Бах ранее выступил против «коллективной вины» российских спортсменов.
- Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Источник: «Р-Спорт»