«Смех и грусть, что это за тренер?»: Мостовой – о Клотете в «Торпедо»

Александр Мостовой отреагировал на назначение Пепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».
«Назначение Клотета в «Торпедо» вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает.
Впрочем, ничего нового, мы уже привыкли. В нашем футболе все хотят крутиться и быстро получить необходимое.
В Европе надо доказывать, там тяжело кого-то так обдурить», – сказал Мостовой.
- Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
- Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
- Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.
- «Торпедо» – последняя команда в РПЛ с 10 очками после 20 туров.
Источник: «РБ Спорт»