«Смех и грусть, что это за тренер?»: Мостовой – о Клотете в «Торпедо»

Александр Мостовой отреагировал на назначение Пепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«Назначение Клотета в «Торпедо» вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает.

Впрочем, ничего нового, мы уже привыкли. В нашем футболе все хотят крутиться и быстро получить необходимое.

В Европе надо доказывать, там тяжело кого-то так обдурить», – сказал Мостовой.