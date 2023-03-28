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  • «Смех и грусть, что это за тренер?»: Мостовой – о Клотете в «Торпедо»

«Смех и грусть, что это за тренер?»: Мостовой – о Клотете в «Торпедо»

28 марта 2023, 16:53
7

Александр Мостовой отреагировал на назначение Пепа Клотета на пост главного тренера «Торпедо».

«Назначение Клотета в «Торпедо» вызывает и смех, и грусть. Что это за тренер? Его никто не знает.

Впрочем, ничего нового, мы уже привыкли. В нашем футболе все хотят крутиться и быстро получить необходимое.

В Европе надо доказывать, там тяжело кого-то так обдурить», – сказал Мостовой.

  • Клотет тренировал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии и Италии.
  • Его последние клубы – «Бирмингем Сити», «Брешиа» и СПАЛ.
  • Испанец сменил Андрея Талалаева. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.
  • «Торпедо» – последняя команда в РПЛ с 10 очками после 20 туров.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Торпедо Клотет Пеп Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Rabinovi_ch
1680013684
Ну раз Мостовой говорит, что тренер никто, значит хорошего тренера позвали. Мостовой про Абаскаля "Как оцениваю назначение Абаскаля? Да никак! Вот просто никак. Кошмар. Мне очень удивительно, что «Спартак» назначает такого тренера." Мостовой о Тедеско "бывший футболист сборной СССР и сборной России выразил недоумение по поводу назначения нового наставника Московского «Спартака» Мостовой о Руи Витории "Слышал, что многие скептически к нему относится из-за работы в Катаре, но не стоит обращать на это внимания. Это неплохой вариант для «Спартака»" И т.д...
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Красногвардейчик
1680013998
Так их Сашка!!!......Так!!!!)))
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АлексМак
1680018529
Даже уже и не смешно
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Bomjipidary
1680021760
Да ты сам кто? Был бы ты тренером норм, то тебя позвали. А не зовут, вот и бесишься. Считаю, что клоттет поможет
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zigbert
1680028387
Надо отдать должное Клотету. Не побоялся идти в клуб, практически безнадежно идущий на последнем месте в РПЛ. От Мостового услышать что то новое бесполезно.
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Ziklop
1680028806
про Рыжего ты тоже так говорил, однако совсем неплохо получается!
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Бриг
1680031738
Взяли бы нашего на более приемлемых условиях. В очереди стоят. Решили деньги отмыть в конце сезона и спрятать за бугром.
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