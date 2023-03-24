Яровинский назвал три топ-клуба АПЛ, которые хотели купить Головина

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что три английских топ-клуба хотели купить полузащитника Александра Головина.
— Кто в свое время претендовал на Головина помимо «Монако»?
— «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
— В этой четверке команда из княжества выглядит аутсайдером.
— Если руководствоваться эмоциями, а не разумом, я бы на месте Саши перешел в «Челси». Или в любой другой клуб АПЛ. Из-за волшебной футбольной атмосферы.
Во Франции этого даже близко нет. А стадион «Луи II», где «Монако» проводит домашние матчи, на меня вообще навевает тоску. Колоннами и пустыми трибунами напоминает старенькую арену в каком-нибудь Новороссийске.
- Сообщалось, что зимой дортмундская «Боруссия» предлагала за игрока 40 миллионов евро.
- Никогда за российских футболистов не платили больше.
- Головин отказал «Боруссии» и продлил контракт с «Монако» до 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»