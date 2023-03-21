В РФС заявили о готовности рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень»

Заместитель генсека РФС Денис Рогачев заявил, что организация может рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень», если этого захотят клубы.

— Нет ли в планах, чтобы вернуть болельщика на стадион, перейти на систему «весна‑осень»?

— Пока в повестке дня стоит вопрос изменения календаря только во Второй лиге. По другим лигам такой вопрос не стоит. Если такие обращения будут от клубов, исполком РФС может обсудить это.