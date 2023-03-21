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  • В РФС заявили о готовности рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень»

В РФС заявили о готовности рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень»

21 марта 2023, 12:18
11

Заместитель генсека РФС Денис Рогачев заявил, что организация может рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень», если этого захотят клубы.

— Нет ли в планах, чтобы вернуть болельщика на стадион, перейти на систему «весна‑осень»?

— Пока в повестке дня стоит вопрос изменения календаря только во Второй лиге. По другим лигам такой вопрос не стоит. Если такие обращения будут от клубов, исполком РФС может обсудить это.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (11)
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NewLife
1679391106
Надо исправлять прошлые дурацкие решения или менять климат в России))
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моэм
1679391796
Идея осень-весна "родилась " в 2004 году и осуществилась в 2011 ....чиновники скрипели мозгами 7 лет , это рекорд мира среди тугодумов ....хотя у РФС есть оправдание , наличие в РФС большой группы чиновников как просто дураков так и тех у кого мозгов с ноготок......если учесть что те же остались на своих местах , а к ним добавилась ещё группа тупых , то раньше чм через 7 лет , сдвигов ждать не следует.
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Красногвардейчик
1679391892
Давно пора, большая часть игр....на огородах
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derrik2000
1679393360
Чё, баблишко в гейропе от ПОТОКА продажи наших игроков сейчас уже не срубить, потому "задумались"??? Это как в фильме "Весна" лаборант-прощелыга Бубенцов (Ростислав Плятт) объяснял актрисе Шатровой (Любовь Орлова) ЧТО главное в учёном: "СЕЛ-ЗАДУМАЛСЯ-ОТКРЫЛ! Главное - ЗАДУМАЛСЯ" ))))
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САДЫЧОК
1679393797
Разгоните этих дармоедов ! Сроки проведения , одни и те же ! А , так в кубках играют свежие победители !
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baggio80
1679398111
Цирк да и только идиотизм
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BRAZILES
1679408531
вот на что готовы ---лиш бы фан-ин оставить
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dim29
1679409365
а смысл.
Ответить
dim29
1679409465
речь идёт о 2 лиге.не вижу смысла
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