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    В РФС заявили о готовности рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень»

    Заместитель генсека РФС Денис Рогачев заявил, что организация может рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень», если этого захотят клубы.

    — Нет ли в планах, чтобы вернуть болельщика на стадион, перейти на систему «весна‑осень»?

    — Пока в повестке дня стоит вопрос изменения календаря только во Второй лиге. По другим лигам такой вопрос не стоит. Если такие обращения будут от клубов, исполком РФС может обсудить это.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +32

      baggio80 3 минуты назад

      Цирк да и только идиотизм

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      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 1 час назад

      Разгоните этих дармоедов !
      Сроки проведения , одни и те же !
      А , так в кубках играют свежие победители !

      0
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      Рейтинг: +21000

      derrik2000 1 час назад

      Чё, баблишко в гейропе от ПОТОКА продажи наших игроков сейчас уже не срубить, потому "задумались"???
      Это как в фильме "Весна" лаборант-прощелыга Бубенцов (Ростислав Плятт) объяснял актрисе Шатровой (Любовь Орлова) ЧТО главное в учёном: "СЕЛ-ЗАДУМАЛСЯ-ОТКРЫЛ! Главное - ЗАДУМАЛСЯ" ))))

      1
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      Рейтинг: +2022

      Красногвардейчик 1 час назад

      Давно пора, большая часть игр....на огородах

      1
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      Рейтинг: +2340

      моэм 1 час назад

      Идея осень-весна "родилась " в 2004 году и осуществилась в 2011 ....чиновники скрипели мозгами 7 лет , это рекорд мира среди тугодумов ....хотя у РФС есть оправдание , наличие в РФС большой группы чиновников как просто дураков так и тех у кого мозгов с ноготок......если учесть что те же остались на своих местах , а к ним добавилась ещё группа тупых , то раньше чм через 7 лет , сдвигов ждать не следует.

      0
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      Рейтинг: +17693

      NewLife 2 часа назад

      Надо исправлять прошлые дурацкие решения или менять климат в России))

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      Рейтинг: +5538

      Дядя Серёжа > NewLife 1 час назад

      Климат проще

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      Рейтинг: +3262

      fakeid 2 часа назад

      не надо. пара туров на морозе разницы не сделает. к тому же 1й тур по старой системе начинался обычно 10-12 марта, т.е. всё равно на морозе.

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      Рейтинг: +2022

      Красногвардейчик > fakeid 1 час назад

      За то чемпионат был цельным без трёхмесячного перерыва

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      Рейтинг: +3262

      fakeid > Красногвардейчик 1 час назад

      тут дело в рассинхроне с европой, чего очень не хотелось бы. в ноябре становится известен чемпион - а в ЛЧ он сыграет только через 10 месяцев. это полный бред, за такой срок с клубом что угодно может произойти, может в новом сезоне скатиться на 10 место - и вот такое посылать в европу?

      и, самое главное: к сентябрю все уже изрядно выдохнутся. а еврокубках будут поджидать свеженькие команды, только из отпуска. короче, я против старого формата. вон, скандинавы в нём играют - вообще ничего не добились в европе.

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      Рейтинг: +12668

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Если грамотно календарь составить, то даже в первых турах морозные матчи можно свести к минимуму.

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      Рейтинг: +6633

      ALeX-161-rus > fakeid 1 час назад

      Зато у нас одни достижения в европе на клубном уровне,особенно последние 3 сезона перед отстранением.

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      Рейтинг: +3262

      fakeid > R_a_i_n 44 минуты назад

      да в любом случае старая система может быть на руку только командам из второй половины таблицы. если представить, что всё было бы как раньше - то 5 команд идут в еврокубки и всё равно морозят Ж в декабре на групповом этапе. и в феврале заодно, если выходят дальше.

      просто нужно, не меняя системы, составить календарь так, чтобы морозные туры проводились в ростове, краснодаре, сочи, спб, тереке. у нас морозно тура 3 в году. 1/10 от чемпионата. а паники наводят, как будто в антарктиде играем круглый год.

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