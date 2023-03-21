В РФС заявили о готовности рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень»

Заместитель генсека РФС Денис Рогачев заявил, что организация может рассмотреть переход РПЛ на систему «весна‑осень», если этого захотят клубы.
— Нет ли в планах, чтобы вернуть болельщика на стадион, перейти на систему «весна‑осень»?
— Пока в повестке дня стоит вопрос изменения календаря только во Второй лиге. По другим лигам такой вопрос не стоит. Если такие обращения будут от клубов, исполком РФС может обсудить это.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Матч ТВ»