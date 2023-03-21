РФС ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд в мировой футбол

Заместитель генсека РФС Денис Рогачев заявил, что организация ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возобновления участия российских команд в международных турнирах.

«Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).

Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — сказал Рогачев.