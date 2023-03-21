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    РФС ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд в мировой футбол

    Заместитель генсека РФС Денис Рогачев заявил, что организация ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возобновления участия российских команд в международных турнирах.

    «Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).

    Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — сказал Рогачев.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6323

      Давид59 34 минуты назад

      Денис Рогачёв? По-моему он вряд-ли может что-то предложить. Тут совсем не футбольный вопрос. А политика не в его компетенции.

      0
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      Рейтинг: +21000

      derrik2000 1 час назад

      "Мы не рабы, рабы не мы" - это практически первые, слова, который каждый первоклашка прочитал в старом ещё букваре.
      Похоже, что этот лозунг сейчас в России не актуален. ((

      0
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      Рейтинг: +5538

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Вопрос возвращения решается в Донбассе

      0
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      Рейтинг: +17693

      NewLife 1 час назад

      Зачем по-пусто сотрясать воздух. Все прекрасно понимают, что должно произойти, чтобы мы вернулись в соревнования под эгидой фифы и уефы.

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      Рейтинг: +963

      Таврида 1 час назад

      УЕФА и ФИФА - шестерки, что им из вашингтонского обкома прикажут, то и будут делать.

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