РФС ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд в мировой футбол

Заместитель генсека РФС Денис Рогачев заявил, что организация ведет переговоры с ФИФА и УЕФА о возобновления участия российских команд в международных турнирах.
«Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака. Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).
Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — сказал Рогачев.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «Матч ТВ»