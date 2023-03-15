Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гвардиола назвал трех своих кумиров

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал людей, которыми восхищается.

    «У меня есть три кумира: Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс.

    Что касается Робертс, то она была в Манчестере в 2016 году. Мы были лучше «Юнайтед», но она пошла в гости к ним. Так что, если я выиграю Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», все равно буду неудачником, так как Джулия поедет к ним, а не к нам», – сказал Гвардиола.

    • Испанец в Манчестере с 2016 года.
    • С командой он ни разу не брал Лигу чемпионов.
    • Гвардиола дважды выигрывал ее с «Барселоной».

    Новости по теме
    Гвардиола объяснил, почему не дал Холанду шанс забить шесть голов «Лейпцигу» 3
    Гвардиола прокомментировал пента-трик Холанда
    Гвардиола отреагировал на непристойное поведение Уокера. Защитник «Ман Сити» показывал пенис в баре 4
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2023 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      гууд 13 часов назад

      А я то думал что кумиры это трус, балбес и бывалый )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11