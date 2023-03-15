Гвардиола назвал трех своих кумиров

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал людей, которыми восхищается.
«У меня есть три кумира: Майкл Джордан, Тайгер Вудс и Джулия Робертс.
Что касается Робертс, то она была в Манчестере в 2016 году. Мы были лучше «Юнайтед», но она пошла в гости к ним. Так что, если я выиграю Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», все равно буду неудачником, так как Джулия поедет к ним, а не к нам», – сказал Гвардиола.
- Испанец в Манчестере с 2016 года.
- С командой он ни разу не брал Лигу чемпионов.
- Гвардиола дважды выигрывал ее с «Барселоной».
Источник: Daily Mail