Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Сборную России по хоккею хотят вернуть на чемпионат мира в 2024 году

    Международная федерация хоккея (IIHF) может вернуть сборную России на чемпионат мира уже в 2024 году.

    «Идея IIHF состоит в том, чтобы допустить сборную России на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в шведском Гетеборге. Но для этого в мае на конгрессе IIHF нужно принять такое решение. И весь вопрос в том, как это будет сделано.

    Большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мираф уже из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против – ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея.

    Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе IIHF, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры.

    В IIHF понимают, какую прибыль они упускают. Тот же чемпионат мира в мае 2023 года, если бы он прошел в Санкт‑Петербурге на новой арене на 23 тысячи зрителей, мог бы побить рекорд посещаемости.

    Интерес к турниру был бы рекордным и потому, что каждый матч России против таких стран, как Финляндия, Чехия или Латвия, имел бы колоссальный резонанс. А это – деньги, которых IIHF сейчас так не хватает», – сообщил «Матч ТВ» источник.

    Больше материалов и видео в нашем Дзен-канале. Подписывайтесь!

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2023 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1170

      Argon 13 марта, 18:22

      Опять допустят без флага и гимна. Мне кажется уже пора самим прекратить участие в соревнованиях без символики страны. Мы начинаем привыкать и относиться к этому, как к чему-то нормальному.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +945

      SLADE2019 13 марта, 14:51

      Все это замечательно, я о позиции США и Канады. Но вот вопрос - а если окажутся играть шведы, финны и чехи, то о каком коммерческом успехе можно вести речь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4900

      neveldomha > SLADE2019 13 марта, 15:08

      Да никаких проблем. Международная федерация хоккея штрафанет эти сборные и все вопросы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +945

      SLADE2019 > neveldomha 13 марта, 15:22

      Не думаю, что все так будет просто.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11