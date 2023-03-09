Канчельскис заинтересовал европейские клубы

Paспpодaжa видeо-pегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав вcегo за пoлцeны (1990 руб.)------> https://go.brunnerf.com/w6imaopp
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о возможном трудоустройстве в Европе.
– Как поживают ваши переговоры на Ближнем Востоке?
– Потихоньку двигаемся. Вы же понимаете, что арабы никуда не торопятся. Как в «Кавказской пленнице говорили», «торопиться не надо!».
Мы ждем, я понимаю, что их нельзя торопить. Хорошо, что не сказали «нет». Общаемся примерно раз в неделю.
Сейчас есть еще кое‑какие варианты в Европе. Естественно, это элитные дивизионы в своих странах, но лиги не входят в топ‑5.
Ни Англия, ни Италия – тем более, вы знаете, какое сейчас у англичан отношение к России. Но давайте не будем бежать впереди паровоза.
Думаю, в ближайшее время будет какая‑то ясность, потому что чемпионаты заканчиваются, и сейчас уже будут приниматься решения. Надеемся!
- 54-летний Канчельскис не тренирует с 2020 года.
- Его последним клубом был «Навбахор» из Узбекистана.
Ставь на матчи любимой команды, получив бесплатный бонус в 17000 рублей!