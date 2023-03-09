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    Какой вы футболист?

    Канчельскис заинтересовал европейские клубы

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о возможном трудоустройстве в Европе.

    – Как поживают ваши переговоры на Ближнем Востоке?

    – Потихоньку двигаемся. Вы же понимаете, что арабы никуда не торопятся. Как в «Кавказской пленнице говорили», «торопиться не надо!».

    Мы ждем, я понимаю, что их нельзя торопить. Хорошо, что не сказали «нет». Общаемся примерно раз в неделю.

    Сейчас есть еще кое‑какие варианты в Европе. Естественно, это элитные дивизионы в своих странах, но лиги не входят в топ‑5.

    Ни Англия, ни Италия – тем более, вы знаете, какое сейчас у англичан отношение к России. Но давайте не будем бежать впереди паровоза.

    Думаю, в ближайшее время будет какая‑то ясность, потому что чемпионаты заканчиваются, и сейчас уже будут приниматься решения. Надеемся!

    • 54-летний Канчельскис не тренирует с 2020 года.
    • Его последним клубом был «Навбахор» из Узбекистана.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    09.03.2023 23:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      dfherjerjerj 10 марта, 01:12


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      Рейтинг: +261

      Марк Аврелий! 10 марта, 00:43

      доболтался!!!!

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