Канчельскис заинтересовал европейские клубы

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о возможном трудоустройстве в Европе.

– Как поживают ваши переговоры на Ближнем Востоке?

– Потихоньку двигаемся. Вы же понимаете, что арабы никуда не торопятся. Как в «Кавказской пленнице говорили», «торопиться не надо!».

Мы ждем, я понимаю, что их нельзя торопить. Хорошо, что не сказали «нет». Общаемся примерно раз в неделю.

Сейчас есть еще кое‑какие варианты в Европе. Естественно, это элитные дивизионы в своих странах, но лиги не входят в топ‑5.

Ни Англия, ни Италия – тем более, вы знаете, какое сейчас у англичан отношение к России. Но давайте не будем бежать впереди паровоза.

Думаю, в ближайшее время будет какая‑то ясность, потому что чемпионаты заканчиваются, и сейчас уже будут приниматься решения. Надеемся!

54-летний Канчельскис не тренирует с 2020 года.

Его последним клубом был «Навбахор» из Узбекистана.

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