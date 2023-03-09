Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

Игра в Лондоне завершилась нулевой ничьей.

По сумме двух встреч – 1:0 в пользу итальянцев.

«В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшнему поединку.

Меньян – очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся.

Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

Думаю, что мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше.

Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу.

Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон», – заявил Конте.

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