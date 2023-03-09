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    Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом».

    • Игра в Лондоне завершилась нулевой ничьей.
    • По сумме двух встреч – 1:0 в пользу итальянцев.

    «В первом матче обеим командам не хватало ключевых игроков. «Милану» удалось вернуть их в строй к сегодняшнему поединку.

    Меньян – очень важный игрок в их команде. Он здорово играет ногами и эффективно уходил из-под нашего прессинга.

    В первом тайме нам не хватало терпения. Мы ставили перед собой задачу идти вперед с первых минут и применять высокий прессинг, но «Милан» хорошо с ним справлялся.

    Я не могу упрекать ребят, потому что они сделали все возможное.

    Думаю, что мы в середине нашего пути. Мы заметно прибавили по сравнению с прошлым годом и должны становиться еще лучше.

    Думаю, в таких матчах нам не хватает лидера, который мог бы решить исход в нашу пользу.

    Теперь надо переключаться на чемпионат и как можно лучше завершить сезон», – заявил Конте.

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    Источник: сайт УЕФА

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    09.03.2023 10:33
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