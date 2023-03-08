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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    В Госдуме рассказали, сколько денег было потрачено на систему Fan ID

    Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал о затратах на введение системы Fan ID.

    – Вы слышали про версию с ФСБ? Якобы на постановке оборудования для стадионов заработают компании, связанные с силовиками и имеющие аккредитацию от них.

    – Слышал, но официальных документов не видел. И не думаю, что это – главный аргумент. Сумма, которая затрачена, конечно, большая – около миллиарда рублей, но с точки зрения бизнеса… У нас бизнесмены, приближенные к госструктурам, кушают гораздо большие объемы.

    Наверное, приближенные структуры что-то получат. Но думаю, больше довлеет идеологическая мотивация. Пока за главного – правительство.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
    • По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

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    Источник: Sports.ru

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    08.03.2023 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 9 марта, 07:14

      Всё так и есть. Депутаты и ФСБ зарабатывают на Fan ID. А как Fan ID повлияет на футбол в стране, никого не волнует.

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      Рейтинг: +5702

      TOMSON 8 марта, 21:54

      Вот именно, что они эти суммы кушают…

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      Рейтинг: +67530

      portero 8 марта, 21:00

      Озвученную цифирю надо умножить на 10 минимум...
      Значит правитель приказал и слуги его выполняют....

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 8 марта, 19:57

      ФСБ надо заниматься границей, особенно с Брянской областью!

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      Рейтинг: +936

      Krics 8 марта, 19:53

      Давно понятно, финансовый след истинная цель fan-id,ихмо.

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