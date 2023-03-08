В Госдуме рассказали, сколько денег было потрачено на систему Fan ID

Всё так и есть. Депутаты и ФСБ зарабатывают на Fan ID. А как Fan ID повлияет на футбол в стране, никого не волнует.
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал о затратах на введение системы Fan ID.
– Вы слышали про версию с ФСБ? Якобы на постановке оборудования для стадионов заработают компании, связанные с силовиками и имеющие аккредитацию от них.
– Слышал, но официальных документов не видел. И не думаю, что это – главный аргумент. Сумма, которая затрачена, конечно, большая – около миллиарда рублей, но с точки зрения бизнеса… У нас бизнесмены, приближенные к госструктурам, кушают гораздо большие объемы.
Наверное, приближенные структуры что-то получат. Но думаю, больше довлеет идеологическая мотивация. Пока за главного – правительство.
- Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
- С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
- По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.
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