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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Депутат Обухов – о голосовании по Fan ID: «В «Единой России» говорят: «Извини, нам приказали». Не они руководят правительством, а наоборот»

    Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов рассказал, почему Госдума проголосовала за введение Fan ID.

    – Все понимают, что публично говорят депутаты, которые голосовали за Fan ID. А как они аргументируют это в личных беседах?

    – Одна из проблем российской Думы в том, что у нас есть несамостоятельная партия, – «Единая Россия». Она зависит от правительства. «Мы партия большинства, мы правительственная партия». Не они руководят правительством, а правительство ими руководит.

    – То есть они голосуют, как говорят сверху?

    – Да. «Ну, ты же понимаешь». Ну да, я понимаю, я знаю.

    Это старая сказка. Там много милых людей, но они разводят руками и говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали».

    – Кто конкретно так говорит?

    – Это личные разговоры. Но вот я сегодня был на заседании (7 марта – Sports.ru), кое у кого из единороссов поспрашивал. Мне говорят: «Ты же понимаешь».

    – Это те, кто потом высказывается в медиа о том, что Fan ID нужен?

    – Они в прессе не высказываются. Пока высказались три человека, которые запятнали себя голосованием. Госпожа Журова вообще чуть ли с пеной у рта доказывала, что мы – враги народа из-за того, что выступаем против Fan ID.

    • Fan ID требуется для посещения всех матчей РПЛ.
    • С введением индивидуальных паспортов болельщика посещаемость в РПЛ упала в разы.
    • По словам помощника президента РФ Игоря Левитина, вопрос об отмене Fan ID сейчас не стоит.

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    Источник: Sports.ru

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    08.03.2023 18:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18127

      ilichkadr 8 марта, 18:58

      "Не они руководят правительством, а правительство ими руководит."
      Ну, Серёга, ты и удивил! Ясный перец, что правительство ими руководит. Это в СССР было "Партия наш рулевой. Наше знанье - сила и оружие !"

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 8 марта, 18:56

      Надо смотреть дальше - а кто приказывает правительству?

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      Рейтинг: +882

      kliker > Fialet 8 марта, 19:51

      ФСБ должно всех потенциальных бунтовщиков знать в лицо, а тут в списки не записываются, FAN ID не получают.

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