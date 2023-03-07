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  • Депутат «Единой России»: «Отмена Fan ID? Мы еще не все пропагандистские меры использовали. Нужно сделать его модным»

Депутат «Единой России»: «Отмена Fan ID? Мы еще не все пропагандистские меры использовали. Нужно сделать его модным»

7 марта 2023, 21:26
10

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев прокомментировал желание КПРФ отменить Fan ID дял внутренних соревнований.

— Я об этом, честно говоря, ничего не слышал. Никаких предложениях от Обухова или других коммунистов мне, моим товарищам пока, по крайней мере, не поступало. И вопрос в том, что именно предлагает Обухов. В чем концепция?

— В отмене Fan ID для внутренних соревнований.

— Давайте тогда послушаем их, когда поступят предложения. И тогда будем смотреть, потому что разные точки зрения есть на эту тему. Пока ничего не поступало. Поступит, готовы рассмотреть.

— Ваша точка зрения на ситуацию с Fan ID?

— Я сторонник того, что нужно эту штуку просто пропагандировать. Многие люди не понимают, как это работает и что это такое. А некоторые, что называется, уперлись — вот мы типа не хотим и вот такую фигу показываем. Но нужно привлекать лидеров общественного мнения и так далее, самим клубам работать с аудиторией.

Нужно, чтобы это, наоборот, стало модным. Сейчас ситуация такая, что модно критиковать Fan ID. А если сделать так, что самые крутые и авторитетные болельщики и их любимцы из клубов начнут пропагандировать, ситуация изменится. Мы еще не все пропагандистские меры использовали.

  • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
  • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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Комментарии (10)
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Project Бабангида
1678214956
если болезнь называют - модной, это не значит что всем надо ней переболеть
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rammax fcsm
1678215973
да, да, мы тупое быдло, мы не понимаем, как это работает и что это такое, мы не модные, ***...
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Baggio1986
1678238815
Дебил на дебиле,и они создают законы...
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САДЫЧОК
1678252750
Ужас ! Что , у него , в голове !
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rash1959
1678260516
"эту штуку просто" надо отменить до конца сезона. Все фанаты и зрители пусть спокойно придут на стадионы. И посмотреть на разницу в посещаемости. Полагаю, что думать об этом едру больше не придётся.
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SanInstructor
1678265138
*******...
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vikingus
1678286274
То есть он в открытую признает, что задача стоит пропихнуть закон любыми способами, нравится он людям или нет. Истинное отношение едрисни к своему "электорату"
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