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    Депутат «Единой России»: «Отмена Fan ID? Мы еще не все пропагандистские меры использовали. Нужно сделать его модным»

    Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев прокомментировал желание КПРФ отменить Fan ID дял внутренних соревнований.

    — Я об этом, честно говоря, ничего не слышал. Никаких предложениях от Обухова или других коммунистов мне, моим товарищам пока, по крайней мере, не поступало. И вопрос в том, что именно предлагает Обухов. В чем концепция?

    — В отмене Fan ID для внутренних соревнований.

    — Давайте тогда послушаем их, когда поступят предложения. И тогда будем смотреть, потому что разные точки зрения есть на эту тему. Пока ничего не поступало. Поступит, готовы рассмотреть.

    — Ваша точка зрения на ситуацию с Fan ID?

    — Я сторонник того, что нужно эту штуку просто пропагандировать. Многие люди не понимают, как это работает и что это такое. А некоторые, что называется, уперлись — вот мы типа не хотим и вот такую фигу показываем. Но нужно привлекать лидеров общественного мнения и так далее, самим клубам работать с аудиторией.

    Нужно, чтобы это, наоборот, стало модным. Сейчас ситуация такая, что модно критиковать Fan ID. А если сделать так, что самые крутые и авторитетные болельщики и их любимцы из клубов начнут пропагандировать, ситуация изменится. Мы еще не все пропагандистские меры использовали.

    • С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.
    • С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    07.03.2023 21:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +27

      vikingus 8 марта, 17:37

      То есть он в открытую признает, что задача стоит пропихнуть закон любыми способами, нравится он людям или нет. Истинное отношение едрисни к своему "электорату"

      0
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      Рейтинг: +706

      SanInstructor 8 марта, 11:45

      *******...

      0
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      Рейтинг: +6140

      rash1959 8 марта, 10:28

      "эту штуку просто" надо отменить до конца сезона. Все фанаты и зрители пусть спокойно придут на стадионы. И посмотреть на разницу в посещаемости. Полагаю, что думать об этом едру больше не придётся.

      0
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 8 марта, 08:19

      Ужас ! Что , у него , в голове !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +541

      Baggio1986 8 марта, 04:26

      Дебил на дебиле,и они создают законы...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid > Baggio1986 8 марта, 07:03

      для дебилов, нуждающихся в царе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 7 марта, 22:06

      да, да, мы тупое быдло, мы не понимаем, как это работает и что это такое, мы не модные, ***...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида 7 марта, 21:49

      если болезнь называют - модной, это не значит что всем надо ней переболеть

      8
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      ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Project Бабангида 7 марта, 22:03

      К сожалению, наличие таких пропагандистов способствует росту пропога##онов...

      6
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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > insider_retro 7 марта, 22:05

      Милоновых на этих Милохиных не хватает )

      3
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