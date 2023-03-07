Депутат «Единой России»: «Отмена Fan ID? Мы еще не все пропагандистские меры использовали. Нужно сделать его модным»

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев прокомментировал желание КПРФ отменить Fan ID дял внутренних соревнований.

— Я об этом, честно говоря, ничего не слышал. Никаких предложениях от Обухова или других коммунистов мне, моим товарищам пока, по крайней мере, не поступало. И вопрос в том, что именно предлагает Обухов. В чем концепция?

— В отмене Fan ID для внутренних соревнований.

— Давайте тогда послушаем их, когда поступят предложения. И тогда будем смотреть, потому что разные точки зрения есть на эту тему. Пока ничего не поступало. Поступит, готовы рассмотреть.

— Ваша точка зрения на ситуацию с Fan ID?

— Я сторонник того, что нужно эту штуку просто пропагандировать. Многие люди не понимают, как это работает и что это такое. А некоторые, что называется, уперлись — вот мы типа не хотим и вот такую фигу показываем. Но нужно привлекать лидеров общественного мнения и так далее, самим клубам работать с аудиторией.

Нужно, чтобы это, наоборот, стало модным. Сейчас ситуация такая, что модно критиковать Fan ID. А если сделать так, что самые крутые и авторитетные болельщики и их любимцы из клубов начнут пропагандировать, ситуация изменится. Мы еще не все пропагандистские меры использовали.

С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих матчи РПЛ.

С начала сезона система работала на 5 аренах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

Активные фанаты большинства клубов объявили о бойкоте игр.

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