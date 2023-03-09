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    Где смотреть матч «Спортинг» – «Арсенал»: 1/8 финала Лиги Европы, 9 марта 2023

    «Спортинг» и «Арсенал» сыграют в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Начало – в 20:45 по московскому времени.

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    Встреча пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

    Команды играли друг с другом два раза в истории: одна победа «Арсенала», одна ничья.

    • Игра состоится в четверг, 9 марта.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».

    «Арсенал» – фаворит матча по версии букмекеров, они предлагают поставить на лондонцев за коэффициент 2,13. На ничью дают 3,50. На выигрыш хозяев – 3,70.

    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2023 14:40
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