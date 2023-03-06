Гвардиола: «Выход в ЛЧ по итогам сезона – лучшее, что мы можем дать клубу»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о важности финиша команды в топ-4 АПЛ.

«Уверяю вас: если мы выйдем в Лигу чемпионов по итогам сезона, я пойду в лучший ресторан Манчестера и закажу лучший ужин, потому что это лучшее, что мы можем дать этому клубу.

Иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ», – заявил Гвардиола.

«Сити» набрал 58 очков в 26 турах Премьер-лиги.

Отставание от лидирующего «Арсенала» – 5 баллов.

Команда не пропускала розыгрыши ЛЧ при Гвардиоле.

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