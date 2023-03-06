Гвардиола: «Выход в ЛЧ по итогам сезона – лучшее, что мы можем дать клубу»

Ахахах)) стелет соломку Пеп на случай провала) потому как никак иначе кроме как провалом я не смогу назвать проигрыш АПЛ Арсеналу...) с читерским составом Сити на axy_лиард с Холландом, который побьёт все рекорды результативности в этом сезоне (кому они нахрен будут нужны без титула)... в сезоне, где самовыпилились все конкуренты - Ливер, Челси и Ттх.
Казалось бы, тебе уже дали всё, что только можно - состав на ярд, даже терминатора Холланда...что тебе ещё нужно. Если ты проиграешь АПЛ в этом году, Пеп, это будет позорище невероятных масштабов... человек с имеющейся совестью никогда не пойдёт после такого отмечать в ресторан проигранный титул копеечному составу Арсенала с детьми в составе...
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о важности финиша команды в топ-4 АПЛ.
«Уверяю вас: если мы выйдем в Лигу чемпионов по итогам сезона, я пойду в лучший ресторан Манчестера и закажу лучший ужин, потому что это лучшее, что мы можем дать этому клубу.
Иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ», – заявил Гвардиола.
- «Сити» набрал 58 очков в 26 турах Премьер-лиги.
- Отставание от лидирующего «Арсенала» – 5 баллов.
- Команда не пропускала розыгрыши ЛЧ при Гвардиоле.
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