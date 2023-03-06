Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Гвардиола: «Выход в ЛЧ по итогам сезона – лучшее, что мы можем дать клубу»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о важности финиша команды в топ-4 АПЛ.

    «Уверяю вас: если мы выйдем в Лигу чемпионов по итогам сезона, я пойду в лучший ресторан Манчестера и закажу лучший ужин, потому что это лучшее, что мы можем дать этому клубу.

    Иногда участие в Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ», – заявил Гвардиола.

    • «Сити» набрал 58 очков в 26 турах Премьер-лиги.
    • Отставание от лидирующего «Арсенала» – 5 баллов.
    • Команда не пропускала розыгрыши ЛЧ при Гвардиоле.

    РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Гвардиола объяснил, почему не дал Холанду шанс забить шесть голов «Лейпцигу» 4
    Гвардиола назвал трех своих кумиров 1
    Гвардиола прокомментировал пента-трик Холанда
    Источник: твиттер журналиста Майка Минея

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2023 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 6 марта, 13:54

      Ахахах)) стелет соломку Пеп на случай провала) потому как никак иначе кроме как провалом я не смогу назвать проигрыш АПЛ Арсеналу...) с читерским составом Сити на axy_лиард с Холландом, который побьёт все рекорды результативности в этом сезоне (кому они нахрен будут нужны без титула)... в сезоне, где самовыпилились все конкуренты - Ливер, Челси и Ттх.
      Казалось бы, тебе уже дали всё, что только можно - состав на ярд, даже терминатора Холланда...что тебе ещё нужно. Если ты проиграешь АПЛ в этом году, Пеп, это будет позорище невероятных масштабов... человек с имеющейся совестью никогда не пойдёт после такого отмечать в ресторан проигранный титул копеечному составу Арсенала с детьми в составе...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11