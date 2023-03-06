Форма казахстанской команды стала негодной в первом матче сезона

Футболистам казахстанского «Кайсара» пришлось менять форму по ходу матча первого тура КПЛ против «Кызыл-Жара» (0:1).
В первом тайме от маек игроков «Кайсара» стали отклеиваться номера и фамилии.
- Для «Кайсара» это был 1-й матч в КПЛ после возвращения из низшего дивизиона.
- У команды самый дешевый состав в лиге (3,3 миллиона евро).
- Самый дорогой игрок команды – опорник из Черногории Горан Миложко за 275 тысяч евро.
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Источник: «Бомбардир»