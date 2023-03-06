«Даже больше!». Мбаппе – о готовности сделать хет-трик в матче с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о предстоящей игре с «Баварией».
- Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 8 марта в Мюнхене.
- В первом матче немцы победили в гостях со счетом 1:0.
- Мбаппе на выходных стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (201 гол).
– Вы приберегли 202-й, 203-й и 204-й голы для «Баварии»?
– И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда.
«ПСЖ» вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить.
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Источник: Goal