«Даже больше!». Мбаппе – о готовности сделать хет-трик в матче с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о предстоящей игре с «Баварией».

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 8 марта в Мюнхене.

В первом матче немцы победили в гостях со счетом 1:0.

Мбаппе на выходных стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (201 гол).

– Вы приберегли 202-й, 203-й и 204-й голы для «Баварии»?

– И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда.

«ПСЖ» вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить.

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