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    Какой вы футболист?

    «Даже больше!». Мбаппе – о готовности сделать хет-трик в матче с «Баварией»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о предстоящей игре с «Баварией».

    • Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 8 марта в Мюнхене.
    • В первом матче немцы победили в гостях со счетом 1:0.
    • Мбаппе на выходных стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (201 гол).

    – Вы приберегли 202-й, 203-й и 204-й голы для «Баварии»?

    – И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда.

    «ПСЖ» вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить.

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    Источник: Goal

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    06.03.2023 09:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch 8 марта, 01:45

      Много хочешь -мало получишь))

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 6 марта, 11:16

      Мбаппе хочет быть как Дзюба - тоже хет-трики делать!..)))

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      Рейтинг: +5985

      AtticusFinch > Cleaner 8 марта, 01:45

      ахахах)))

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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 6 марта, 10:46

      Балаболить меньше нужно!!!

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