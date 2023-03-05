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    Какой вы футболист?

    ⚡ АПЛ. «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» – 7:0! Гакпо, Нуньес и Салах сделали дубли

    «Ливерпуль» с неприличным счетом разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ. Игра на «Энфилде» закончилась со счетом 7:0.

    По два гола забили Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

    «Ливерпуль» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «МЮ» с 49 очками идет на третьей строчке.

    Англия. АПЛ. 26-й тур

    Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гакпо, 43; 2:0 – Нуньес, 47; 3:0 – Гакпо, 50; 4:0 – Салах, 66; 5:0 – Нуньес, 75; 6:0 – Салах, 83; 7:0 – Фирмино, 88.

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    Источник: «Бомбадир»

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    05.03.2023 21:19
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 6 марта, 09:43

      Мало кто ожидал такого результата. Все ждали более упорной борьбы. Вот вам и ущербный Ливерпуль.

      2
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      Рейтинг: +4443

      Oldtrafford83 6 марта, 08:03

      Рано или поздно это бы случилось, теперь пусть делают выводы и включают мозги!!! Едем дальше! GGMU

      4
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      Рейтинг: +310

      svetekanet 5 марта, 23:48

      Опять Роналду виноват?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1242

      mama1991 5 марта, 22:57

      Половине мю параши на трафорде мыть, а им футболки дали... 8й номер мю мерзкое противное существо, которое вечно ноет показывая свои крольичи зубы

      6
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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov > mama1991 6 марта, 11:48

      в точку. слишком много неточных пасов и жадности....

      0
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      Рейтинг: +261

      Рыло свина 5 марта, 22:47

      "Робин Гуды" взялись за старое , будут обыгрывать лидеров , а проигрывать аутсайдерам.

      4
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      Рейтинг: +883

      talgatnurzhanov2006 5 марта, 22:02

      Что это было?

      1
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 5 марта, 22:00

      Эх, жаль, я не посмотрел матч... что там вообще происходило?! Как можно было такому мю пропустить от такого Ливера 7.... 7, Карл!
      Ну, это, конечно, позор для всего Манчестера... не смываемый... пропустить 7 от принципиальнейшего соперника в истории АПЛ... в равных составах...
      Я думаю, если Ливер по итогу попадёт в зону ЛЧ, но финиширует ниже мю, то всё равно они будут в гораздо большей степени удовлетворены, ежели манки... такие победы перекрывают если не всё, то очень многое!

      5
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      Рейтинг: +267

      KLINSI 5 марта, 21:54

      Так вот почему болелы спартака и Му-Юшника считают свои клубы великими))
      Теперь они ещё и побратимы!)))

      3
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      Рейтинг: +1515

      сутулая собака и лисы > KLINSI 5 марта, 22:46

      @брюгге понравился этот пост.

      0
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 5 марта, 21:48

      Жаль МЮ, но блд всё залетало...
      Посадить перед телевизоров наших дебилов-депутатов , Смотрите на полные стадионы и радость людей и во что вы превратили наш футбол своими законами.

      12
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      Рейтинг: +100913

      zigbert > Алексей З 6 марта, 09:40

      Это верно у людей футбол как праздник а мы как будто от коронавируса не избавились.

      2
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      Рейтинг: +687

      egor tikhonov > zigbert 6 марта, 11:51

      у нас уже другой вирус...раздатчик тот же. 20 лет с гаком раздаёт)

      2
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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 5 марта, 21:39

      С Реалом такое не прокатит конечно!!!!
      А так хороший футбол!!!

      3
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