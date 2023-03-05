«Ливерпуль» с неприличным счетом разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ. Игра на «Энфилде» закончилась со счетом 7:0.

По два гола забили Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «МЮ» с 49 очками идет на третьей строчке.

Англия. АПЛ. 26-й тур

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гакпо, 43; 2:0 – Нуньес, 47; 3:0 – Гакпо, 50; 4:0 – Салах, 66; 5:0 – Нуньес, 75; 6:0 – Салах, 83; 7:0 – Фирмино, 88.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

РПЛ вернулась! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!