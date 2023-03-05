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  • ⚡ АПЛ. «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» – 7:0! Гакпо, Нуньес и Салах сделали дубли

⚡ АПЛ. «Ливерпуль» уничтожил «Манчестер Юнайтед» – 7:0! Гакпо, Нуньес и Салах сделали дубли

5 марта 2023, 21:19
17

«Ливерпуль» с неприличным счетом разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ. Игра на «Энфилде» закончилась со счетом 7:0.

По два гола забили Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «МЮ» с 49 очками идет на третьей строчке.

Англия. АПЛ. 26-й тур

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 7:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Гакпо, 43; 2:0 – Нуньес, 47; 3:0 – Гакпо, 50; 4:0 – Салах, 66; 5:0 – Нуньес, 75; 6:0 – Салах, 83; 7:0 – Фирмино, 88.

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Источник: «Бомбадир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (17)
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Sedoi_Goblin
1678040615
Вот это *****лина! Прям от души! Ливерпуль вернул с небес на землю...Дяде ЮрГену респект..
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сутулая собака и лисы
1678040842
хороший подарок всем болельщикам ливерпуля за столь провальный сезон.
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insider_retro
1678040994
Хозяева порезвились, а гости умылись...
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Artemka444
1678041554
С Реалом такое не прокатит конечно!!!! А так хороший футбол!!!
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KLINSI
1678042482
Так вот почему болелы спартака и Му-Юшника считают свои клубы великими)) Теперь они ещё и побратимы!)))
Ответить
Maxi_7
1678042857
Эх, жаль, я не посмотрел матч... что там вообще происходило?! Как можно было такому мю пропустить от такого Ливера 7.... 7, Карл! Ну, это, конечно, позор для всего Манчестера... не смываемый... пропустить 7 от принципиальнейшего соперника в истории АПЛ... в равных составах... Я думаю, если Ливер по итогу попадёт в зону ЛЧ, но финиширует ниже мю, то всё равно они будут в гораздо большей степени удовлетворены, ежели манки... такие победы перекрывают если не всё, то очень многое!
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Рыло свина
1678045649
"Робин Гуды" взялись за старое , будут обыгрывать лидеров , а проигрывать аутсайдерам.
Ответить
svetekanet
1678049321
Опять Роналду виноват?
Ответить
Oldtrafford83
1678078988
Рано или поздно это бы случилось, теперь пусть делают выводы и включают мозги!!! Едем дальше! GGMU
Ответить
zigbert
1678085017
Мало кто ожидал такого результата. Все ждали более упорной борьбы. Вот вам и ущербный Ливерпуль.
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