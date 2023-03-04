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    Какой вы футболист?

    Руководство «Реала» разочаровано работой Анчелотти

    У правления «Реала» есть претензии к главному тренеру Карло Анчелотти.

    Руководство клуба разочаровано работой итальянца, в частности, тактикой, которую он выбрал в прошедшем Эль Класико.

    Некоторые высокопоставленные лица «Реала» не понимают, почему у команды не было запасного плана, когда «Барселона» сумела закрыть Винисиуса.

    В итоге мадридцы даже ни разу не пробили в створ ворот соперника.

    • «Реал» дома уступил «Барсе» (0:1) в 1-м полуфинальном матче Кубка Испании.
    • Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».

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    Источник: ESPN

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    04.03.2023 11:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      oarstxo 5 марта, 10:12

      По мне это абсурд, барса закрылась на глуха, против Вини играли 2-3 игрока соперника... а других альтернатив в команде нету т.е. нету вингера на правый фланг уровня Вини

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      Рейтинг: +2117

      Bozigit 4 марта, 15:05

      Откровенно разочаровал

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      Рейтинг: 0

      rtjj54u54qq 4 марта, 13:33

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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 4 марта, 12:18

      Карло виднее так то!!!
      По мне так опять на лч настрой идёт основной!!!

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