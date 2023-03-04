Руководство «Реала» разочаровано работой Анчелотти

У правления «Реала» есть претензии к главному тренеру Карло Анчелотти.
Руководство клуба разочаровано работой итальянца, в частности, тактикой, которую он выбрал в прошедшем Эль Класико.
Некоторые высокопоставленные лица «Реала» не понимают, почему у команды не было запасного плана, когда «Барселона» сумела закрыть Винисиуса.
В итоге мадридцы даже ни разу не пробили в створ ворот соперника.
- «Реал» дома уступил «Барсе» (0:1) в 1-м полуфинальном матче Кубка Испании.
- Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».
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Источник: ESPN