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Руководство «Реала» разочаровано работой Анчелотти

4 марта 2023, 11:58
4

У правления «Реала» есть претензии к главному тренеру Карло Анчелотти.

Руководство клуба разочаровано работой итальянца, в частности, тактикой, которую он выбрал в прошедшем Эль Класико.

Некоторые высокопоставленные лица «Реала» не понимают, почему у команды не было запасного плана, когда «Барселона» сумела закрыть Винисиуса.

В итоге мадридцы даже ни разу не пробили в створ ворот соперника.

  • «Реал» дома уступил «Барсе» (0:1) в 1-м полуфинальном матче Кубка Испании.
  • Ответная игра состоится 5 апреля на «Камп Ноу».

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Источник: ESPN
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
Комментарии (4)
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Artemka444
1677921498
Карло виднее так то!!! По мне так опять на лч настрой идёт основной!!!
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Bozigit
1677931528
Откровенно разочаровал
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oarstxo
1678000327
По мне это абсурд, барса закрылась на глуха, против Вини играли 2-3 игрока соперника... а других альтернатив в команде нету т.е. нету вингера на правый фланг уровня Вини
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