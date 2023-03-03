Агент Холанда: «Многие футболисты мечтают играть в «Реале»

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, высказалась о «Реале».
«Многие футболисты мечтают играть в «Реале». В этом клубе сохраняется какая-то магия.
У «Реала» нет матчей уровня АПЛ каждую неделю, но у них есть Лига чемпионов.
Составляя планы на будущее, нам нужна цель. Возможно, мы не достигнем еe, но если не будем знать, куда двигаемся, то точно не дойдeм», – заявила Пимента.
- «Реал» интересовался Холандом в 2022 году, но форвард выбрал «Сити».
- В этом сезоне норвежец забил 33 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
- Сообщалось, что мадридцы могут купить Холанда летом 2024-го.
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Источник: BBC