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    Какой вы футболист?

    Агент Холанда: «Многие футболисты мечтают играть в «Реале»

    Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, высказалась о «Реале».

    «Многие футболисты мечтают играть в «Реале». В этом клубе сохраняется какая-то магия.

    У «Реала» нет матчей уровня АПЛ каждую неделю, но у них есть Лига чемпионов.

    Составляя планы на будущее, нам нужна цель. Возможно, мы не достигнем еe, но если не будем знать, куда двигаемся, то точно не дойдeм», – заявила Пимента.

    • «Реал» интересовался Холандом в 2022 году, но форвард выбрал «Сити».
    • В этом сезоне норвежец забил 33 гола и сделал 4 ассиста в 33 матчах.
    • Сообщалось, что мадридцы могут купить Холанда летом 2024-го.

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    Источник: BBC

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    03.03.2023 16:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 4 марта, 12:06

      увидим ли мы когда-то связку холланд мбаппе?

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 3 марта, 16:51

      Подстилает соломки перед вылетом Ман Сити в 4 лигу))В Реал и так уже Мбапе хотят за 220лямов -куда ещё в состав пихать?

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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM > AtticusFinch 4 марта, 12:07

      ну мбапич может и слева играть, и под нападающего, Холланд же чистый центр форвард

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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > AlexanderFCSM 4 марта, 19:46

      Согласен - но мне кажется Мбапе не повезло в силу возраста и партнеров, он классический центр форвард, которого в силу окружения сместили , чтобы засунуть всех звезд ПСЖ

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