«Глупый и неотесанный болван». Губерниев – о Слуцком

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в очередной раз раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий в интервью Дмитрию Шнякину нелицеприятно высказался о работе Губерниева на телевидении.

«Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий глупый слабак... Разочарование», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Позднее Губерниев в комментарии для Sport24 объяснил свои слова.

«Почему я написал такое мнение в свой телеграм-канале? Мне скинули видео, где Слуцкий что-то рассуждал и нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался еще неумным и необразованным.

Говорит, что я учу играть футболистов с помощью громкого голоса, но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии и мне нет нужды повышать голос, потому что есть другие люди для этого: Корнаухов, Ловчев, Шалимов, Пирожков, Генич.

И самое печальное, что человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опалéв. Я тоже сталкивался с людьми, которые хорошо знают Дарью Домрачеву, называли ее Домрáчевой.

Ну, Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал. Выучи фамилии великих волгоградцев. Желаю ему всяческих удач», – сказал Губерниев.

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