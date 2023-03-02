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«Глупый и неотесанный болван». Губерниев – о Слуцком

2 марта 2023, 23:42
13

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в очередной раз раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Ранее Слуцкий в интервью Дмитрию Шнякину нелицеприятно высказался о работе Губерниева на телевидении.

«Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий глупый слабак... Разочарование», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

Позднее Губерниев в комментарии для Sport24 объяснил свои слова.

«Почему я написал такое мнение в свой телеграм-канале? Мне скинули видео, где Слуцкий что-то рассуждал и нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался еще неумным и необразованным.

Говорит, что я учу играть футболистов с помощью громкого голоса, но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии и мне нет нужды повышать голос, потому что есть другие люди для этого: Корнаухов, Ловчев, Шалимов, Пирожков, Генич.

И самое печальное, что человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опалéв. Я тоже сталкивался с людьми, которые хорошо знают Дарью Домрачеву, называли ее Домрáчевой.

Ну, Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал. Выучи фамилии великих волгоградцев. Желаю ему всяческих удач», – сказал Губерниев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
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Napaleon Banapart
1677790500
Чудак ты ДиМа...
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DOCTOR PENALTY
1677791457
За такое хамство надо увольнять с телевидения. Опять пьяный что ли?
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vek410
1677791741
как этого ******* пустили вообще высказывать свое мнение о футболе. пердел там в своем биатлоне, ну и пусть пердит
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NewLife
1677792863
Некрасиво для публичного человека.
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ivany4
1677794683
Да, забыл Дима, как вымаливал прощение у всего спортивного сообщества, после одного комментирование футбольного матча. Не суди, да не судим будешь!
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Sky Spartak
1677817676
Так высказываться неэтично на публику... надеюсь отстранят его хотя бы от футбола...как он в студии так сразу переключаю...ничего не понимает в футболе, но вечно ищет интриги....просто громкий понос...
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ААМ
1677819937
Слуцкий окончил школу с золотой медалью, а это б*ыдло Губерниев, кроме хамства, ничего не умеет. Комментатор проф. непригодный, по интеллекту похожий на отморозков - болел.
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моэм
1677821091
Есть работа для КДК ....должно быть 50 000 штрафа это минимум , и отстранение от футбольных трансляций , что уже давно пора сделать.....эта харя настолько опротивела , что придётся мне при просмотре матча на Матч ТВ , переключаться на другие трансляции .
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Artemka444
1677821920
Губерниев такой мудень, что хорошего то сам сделал то????
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Нуф-Нуф
1677823979
Почему губошлепа недолугого здесь цитируют? Несостоявшийся спортсмен с 3-м разрядом по гребле, наглый и хамоватый комментатор, гнусный человек.
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