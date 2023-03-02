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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Глупый и неотесанный болван». Губерниев – о Слуцком

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в очередной раз раскритиковал экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    Ранее Слуцкий в интервью Дмитрию Шнякину нелицеприятно высказался о работе Губерниева на телевидении.

    «Блин, я всегда знал, что тренер по футболу Слуцкий слабак! Но я никогда не думал, что тренер Слуцкий глупый слабак... Разочарование», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

    Позднее Губерниев в комментарии для Sport24 объяснил свои слова.

    «Почему я написал такое мнение в свой телеграм-канале? Мне скинули видео, где Слуцкий что-то рассуждал и нахожусь в печали после увиденного. Думал, он просто слабый, а он оказался еще неумным и необразованным.

    Говорит, что я учу играть футболистов с помощью громкого голоса, но я не комментирую футбол, а веду футбольные студии и мне нет нужды повышать голос, потому что есть другие люди для этого: Корнаухов, Ловчев, Шалимов, Пирожков, Генич.

    И самое печальное, что человек из Волгограда рассказывает, что он хорошо знает Максима Опалева, называя его Опалéв. Я тоже сталкивался с людьми, которые хорошо знают Дарью Домрачеву, называли ее Домрáчевой.

    Ну, Леонид Викторович, вы болван. Глупый и неотесанный болван. Лучше бы он молчал. Выучи фамилии великих волгоградцев. Желаю ему всяческих удач», – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    02.03.2023 23:42
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 3 марта, 09:12

      Почему губошлепа недолугого здесь цитируют? Несостоявшийся спортсмен с 3-м разрядом по гребле, наглый и хамоватый комментатор, гнусный человек.

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      Рейтинг: +1648

      Artemka444 3 марта, 08:38

      Губерниев такой мудень, что хорошего то сам сделал то????

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      Рейтинг: +2326

      моэм 3 марта, 08:24

      Есть работа для КДК ....должно быть 50 000 штрафа это минимум , и отстранение от футбольных трансляций , что уже давно пора сделать.....эта харя настолько опротивела , что придётся мне при просмотре матча на Матч ТВ , переключаться на другие трансляции .

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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 3 марта, 08:19

      Вот Димакак пьный болельщик, вроде говорит, а что не понятно, но говорит, а иногда кричит, но все равно не понятно о чем кричит, ну раз ему разрешаю высказываться по ящику значит кому то нужен такой клоун, правда жаль что таких у нас допускают навязывать свое мнение, чем то напоминает Гену Флюгера, тот тоже навязывает всем что помойка это ......

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      Рейтинг: +5307

      ААМ 3 марта, 08:05

      Слуцкий окончил школу с золотой медалью, а это б*ыдло Губерниев, кроме хамства, ничего не умеет. Комментатор проф. непригодный, по интеллекту похожий на отморозков - болел.

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      Рейтинг: +1282

      Sky Spartak 3 марта, 07:27

      Так высказываться неэтично на публику... надеюсь отстранят его хотя бы от футбола...как он в студии так сразу переключаю...ничего не понимает в футболе, но вечно ищет интриги....просто громкий понос...

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      Рейтинг: +10576

      ivany4 3 марта, 01:04

      Да, забыл Дима, как вымаливал прощение у всего спортивного сообщества, после одного комментирование футбольного матча.
      Не суди, да не судим будешь!

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      Рейтинг: +14469

      playsh 3 марта, 00:35

      У Димы самого рыльце в пуху,но по поводу истерички Слуцкого согласен с ним полностью - редкий болван и неуч.

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      Рейтинг: +2990

      Валерий2705 > playsh 3 марта, 09:30

      А с чего вдруг он неуч и болван, обоснуешь? Знакомые слова увидел и тявкаешь?

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      Рейтинг: +17575

      NewLife 3 марта, 00:34

      Некрасиво для публичного человека.

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      Рейтинг: +314

      vek410 3 марта, 00:15

      как этого ******* пустили вообще высказывать свое мнение о футболе. пердел там в своем биатлоне, ну и пусть пердит

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