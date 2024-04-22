Губерниев высказался о победе «Спартака»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 24-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (1:5).

«Ну сейчас начнeтся!) «Спартак» – в чемпионы! А вот если б раньше Абаскаля сняли, то уж тогда…

Да, «Спартак» выглядел сегодня посвежее… Но, давайте объективно – главное в победе над «Ростовом» – это «лучший вратарь страны по игре ногами». «Ростов» стабильно привозит такие голы в каждом матче! Или почти привозит. Менять ничего не хочет. Начинают, грубо говоря, с -1.5.

«Спартак» сегодня просто наказал. Но на дистанции, думаю, мало что изменится. Будет одна хорошая игра – одна плохая. Здесь за три дня чудес не добьeшься!» – написал Губерниев.