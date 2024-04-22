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    Губерниев высказался о победе «Спартака»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате матча 24-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак» (1:5).

    «Ну сейчас начнeтся!) «Спартак» – в чемпионы! А вот если б раньше Абаскаля сняли, то уж тогда…

    Да, «Спартак» выглядел сегодня посвежее… Но, давайте объективно – главное в победе над «Ростовом» – это «лучший вратарь страны по игре ногами». «Ростов» стабильно привозит такие голы в каждом матче! Или почти привозит. Менять ничего не хочет. Начинают, грубо говоря, с -1.5.

    «Спартак» сегодня просто наказал. Но на дистанции, думаю, мало что изменится. Будет одна хорошая игра – одна плохая. Здесь за три дня чудес не добьeшься!» – написал Губерниев.

    • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей.
    • «Ростов» идет 8-м с 34 баллами.

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    Источник: телеграм-канал Реальный Губер

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    Сегодня, 07:58
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    Комментарии (12)
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    Алексей З
    1713764270
    Сказал "А" , так говори и "Б". Почему вратарь привозит? Потому что тренер даёт такую установку. "Я так хочу " Так же как в сборную 49 вызвать и повязку капитана всем давать : "Я так хочу " Характер Карпина всему виной. Его личные амбиции выше командных и очень рад , что в Спартаке его не будет. Пусть Ростов мучает, им нравится.
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    Kazımbeyoglu--google
    1713768552
    Иди вёсла греби да, Посёлокев!
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    MaxRnD
    1713768733
    Раньше Песьяков феерил с Хаджикадуничем, теперь у него образовался "неплохой" тандем с Мелёхиным - раскручиваются сразу с Ф(-3)
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    andr45
    1713769069
    ГУБЕРНИЕВ о матче «Динамо» - «Спартак» «Матч абсурда. Хоть «Спартак» и победил 2-1. Все голы логике не поддаются Вратарь «Динамо» дважды не может ни поймать простой мяч, ни отбить его куда-либо, кроме как перед собой. Ужас» Видимо, «Спартак» нашел денежные ключики к вратарям соперников(
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    andr45
    1713769797
    ГУБЕРНИЕВ «Да, «Спартак» выглядел сегодня посвежее… » Какой же идиёт этот Губерниев) Ростовские неделю отдыхали, не поехав в Свердловск, а «Спартак» после Пи...ербурга поехал в Ростов. При этом, как неоднократно отмечали все експерты, «Спартак» плохо физически подготовлен) Может быть, ростовские кудесники мяча, перестарались, отдыхая в кабаках и борделях?)
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