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    Какой вы футболист?

    Месси определился, в какой части света продолжит карьеру

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси определился со своим будущем.

    По информации Sport.es, 35-летний аргентинец хочет продолжить играть в Европе. Он не рассматривает варианты с возвращением в Аргентину или переходом в клуб из МЛС.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.
    • В декабре 35-летний Месси помог Аргентине впервые с 1986 года выиграть чемпионат мира.
    • У Лионеля 7 «Золотых мячей».

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    Источник: Sport.es

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    02.03.2023 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1195

      Suvorov51 2 марта, 20:10

      Да, жаль что годы берут свое, сильнейший игрок планеты, правда так же силен Кристинка

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      Рейтинг: +1423

      Fialet 2 марта, 19:34

      Меня уже тошнит от него.

      0
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 2 марта, 16:17

      А играть будет в Аль-Ахли)

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