Месси определился, в какой части света продолжит карьеру

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси определился со своим будущем.

По информации Sport.es, 35-летний аргентинец хочет продолжить играть в Европе. Он не рассматривает варианты с возвращением в Аргентину или переходом в клуб из МЛС.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

В декабре 35-летний Месси помог Аргентине впервые с 1986 года выиграть чемпионат мира.

У Лионеля 7 «Золотых мячей».

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