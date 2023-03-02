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  • Иванов из-за ошибки в дерби «Спартак» – «Локо» пропустит 18-й тур РПЛ и рискует пропустить 19-й

Иванов из-за ошибки в дерби «Спартак» – «Локо» пропустит 18-й тур РПЛ и рискует пропустить 19-й

2 марта 2023, 13:49
5

Судья Сергей Иванов не получит назначения на 18-й тур РПЛ из-за ошибки в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

  • ЭСК посчитал, что Роман Зобнин забил после сразу двух нарушений правил.
  • До этого гола счет был ничейным – 1:1.
  • «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

«По результатам работы ЭСК арбитр матча «Спартак» – «Локомотив» Иванов получил низкую оценку – 7,4. Комиссия ожидаемо признала, что арбитр ошибся в самом резонансном эпизоде дерби, когда Игнатов завалил Тикнизяна, после чего забил Зобнин.

Иванов пропустит 18-й тур РПЛ и не будет работать ни в поле, ни ассистентом на VAR/AVAR. Однако, отстранения на месяц или больше рефери избежал, так как действовал в рамках новых установок.

Дальнейшая судьба арбитра будет зависеть от работы коллег в ближайшем туре чемпионата. Сейчас он опустился в конец судейского рейтинга и если никто не накосячит в 18-м туре, то он вряд ли получит назначение на тур 19-й», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии (5)
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АлексМак
1677754494
Вот. Но только тольку- то теперь.
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SpartakMoskwa
1677754877
До конца сезона отправить в ФНЛ его
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ivany4
1677760445
Не читайте инсайдеров перед обедом.)) - ЭСК посчитал, что Роман Зобнин забил после сразу двух нарушений правил."" г-н Карпов внимательно читайте док-ты ЭСК. Стык после паса не признали ошибкой, всего лишь игровой момент. - Однако, отстранения на месяц или больше рефери избежал, так как действовал в рамках новых установок."" А может быть новые установки подкорректировать, чтоб не было разночтений? А то будем как ГИБДД, каждые пол года менять проезд кругового движения.)))
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Нуф-Нуф
1677760727
Иванов отсудил этот матч отлично! Вся шумиха вокруг - происки синемудых упырей.
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ААМ
1677765511
Его надо отправить в ФНЛ на год.
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