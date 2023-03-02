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    Иванов из-за ошибки в дерби «Спартак» – «Локо» пропустит 18-й тур РПЛ и рискует пропустить 19-й

    Судья Сергей Иванов не получит назначения на 18-й тур РПЛ из-за ошибки в кубковом матче «Спартак» – «Локомотив» (4:2).

    • ЭСК посчитал, что Роман Зобнин забил после сразу двух нарушений правил.
    • До этого гола счет был ничейным – 1:1.
    • «Спартак» победил «Локомотив» (4:2) и вышел в 1/2 финала.

    «По результатам работы ЭСК арбитр матча «Спартак» – «Локомотив» Иванов получил низкую оценку – 7,4. Комиссия ожидаемо признала, что арбитр ошибся в самом резонансном эпизоде дерби, когда Игнатов завалил Тикнизяна, после чего забил Зобнин.

    Иванов пропустит 18-й тур РПЛ и не будет работать ни в поле, ни ассистентом на VAR/AVAR. Однако, отстранения на месяц или больше рефери избежал, так как действовал в рамках новых установок.

    Дальнейшая судьба арбитра будет зависеть от работы коллег в ближайшем туре чемпионата. Сейчас он опустился в конец судейского рейтинга и если никто не накосячит в 18-м туре, то он вряд ли получит назначение на тур 19-й», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.03.2023 13:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5307

      ААМ 2 марта, 16:58

      Его надо отправить в ФНЛ на год.

      0
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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 15:39

      Судейство в пользу Спартака теперь называется ошибкой? ... ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 2 марта, 15:38

      Иванов отсудил этот матч отлично! Вся шумиха вокруг - происки синемудых упырей.

      5
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 2 марта, 15:34

      Не читайте инсайдеров перед обедом.))
      - ЭСК посчитал, что Роман Зобнин забил после сразу двух нарушений правил."" г-н Карпов внимательно читайте док-ты ЭСК. Стык после паса не признали ошибкой, всего лишь игровой момент.
      - Однако, отстранения на месяц или больше рефери избежал, так как действовал в рамках новых установок."" А может быть новые установки подкорректировать, чтоб не было разночтений? А то будем как ГИБДД, каждые пол года менять проезд кругового движения.)))

      1
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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 2 марта, 15:01

      Карпов редкий пздбл.
      Ещё три дня назад ( т.е. до ЭСК ) были опубликованы назначения на 18 тур, так что решение комиссии никак не повлияло на дальнейшую судьбу Иванова.
      До этого матча , никто бы не привёл ни одного примера , где Иванов был бы благосклонен к Спартаку. Так что и сейчас это не "любовь" , а скорее видение данного момента в определённом ракурсе.

      0
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      Рейтинг: +1082

      SpartakMoskwa 2 марта, 14:01

      До конца сезона отправить в ФНЛ его

      3
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      Рейтинг: +360

      АлексМак 2 марта, 13:54

      Вот. Но только тольку- то теперь.

      0
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