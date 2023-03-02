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    Какой вы футболист?

    «Сан-Паулу» опубликовал заявление в связи с обвинениями Педриньо в домашнем насилии

    В «Сан-Паулу» отреагировали на ситуацию с вингером Педриньо, арендованным у «Локомотива».

    • Бывшая девушка футболиста Аманда Нуньес подала заявление в полицию о домашнем насилии.
    • Она обвинила бразильца в нанесении телесных повреждений, а также угрозах и оскорблениях.
    • У потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были сфотографированы и приобщены к полицейскому расследованию.

    «Мы узнали о заявлении в полицию против Педриньо в среду вечером, зарегистрированном Амандой Нуньес, его бывшей девушкой.

    Клуб с максимальным вниманием будет следить за расследованием, проводимым полицией и другими компетентными органами.

    «Сан-Паулу» никогда не будет мириться с какой-либо агрессией в отношении женщин и при надлежащем расследовании дела примет все необходимые меры», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: твиттер «Сан-Паулу»

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    02.03.2023 12:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch 2 марта, 16:22

      У Педриньо есть девушка ? хорош гнать желтые новости))))))))

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