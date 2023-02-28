«Наполи» и «Лацио» сыграют в матче 25-го тура Серии А. Встреча пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона».
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«Наполи» лидирует в чемпионате с 65 очками, «Лацио» занимает четвертое место (45 очков).
Пять последних очных матчей: четыре победы «Наполи», один раз выиграл «Лацио».
- Игра состоится в пятницу, 3 марта.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 22:45 мск.
«Наполи» считается явным фаворитом матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 1,64. На ничью дают 4,10. На выигрыш римской команды – 5,90.
Источник: «Бомбардир»