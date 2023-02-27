Функционер из России покинул «Монако»

Россиянин Олег Петров покинул пост заместителя председателя совета директоров «Монако».

«Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев принял отставку Олега Петрова, который занимал должность заместителя председателя совета директоров.

Представлять клуб в европейских организациях теперь будет Хуан Сартори, который займeт пост вице-президента «Монако».

Бен Ламбрехт, назначенный главным исполнительным директором в декабре 2022 года, и Стефан Моранди, советник председателя, в качестве новых членов войдут в совет директоров.

На сегодняшнем заседании совет директоров избрал вице-президентом Екатерину Сартори Рыболовлеву, которая сопровождает работу совета уже почти 12 лет», – говорится в заявлении «Монако».

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