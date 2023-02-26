Клуб НХЛ изменил название аккаунта в твиттере в честь российского вратаря

«Тампа Бэй» восхищена игрой своего вратаря Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0). Россиянин отразил 45 бросков, став первой звездой встречи.

Теперь аккаунт «Тампы» в твиттере называется «Аккаунт фанатов Андрея Василевского». У него более 800 тысяч подписчиков.

28-летний уроженец Тюмени в «Тампе» с 2014 года.

Он помог «Тампе» дважды выиграть Кубок Стэнли.

Василевский – чемпион мира 2014 года.

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