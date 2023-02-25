«Реал» намерен проигнорировать церемонию The Best из-за вероятной победы Месси и Мартинеса

Представители «Реала» могут пропустить церемонию вручения наград The Best от ФИФА за 2022-й год.
В мадридском клубе сомневаются, стоит ли отправляться на это мероприятие из-за вероятной победы Лионеля Месси и Эмилиано Мартинеса.
Месси конкурирует с Каримом Бензема в номинации «игрок года», а Мартинес соперничает с Тибо Куртуа в категории «вратарь года».
Также на награду претендует главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Окончательное решение о посещении церемонии The Best будет принято в воскресенье – за день до мероприятия.
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Источник: Relevo