Агент рассказал о реакции Головина на вылет «Монако» из Лиги Европы

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вылете монегасков из Лиги Европы.
«Естественно, к этому поражению Головин относится, как к каждому. Неважно, это Лига Европы, чемпионат, товарищеский, тренировочный матч.
Конечно, он расстроился. Уже скоро важнейший матч с «Ниццей». Поэтому нужно перестраиваться и готовиться к нему.
Меняются ли цели Головина? Саша всегда ставит максимальные цели. Не важно, какой матч. Он всегда хочет побеждать в каждой игре», – сказал агент.
- «Монако» дома проиграл «Байеру» со счетом 2:3 после гостевой победы 3:2.
- В серии пенальти верх взяли немцы.
- Головин вышел в старте, а на 78-й минуте его заменили.
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Источник: «Спорт-Экспресс»