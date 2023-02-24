Агент рассказал о реакции Головина на вылет «Монако» из Лиги Европы

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о вылете монегасков из Лиги Европы.

«Естественно, к этому поражению Головин относится, как к каждому. Неважно, это Лига Европы, чемпионат, товарищеский, тренировочный матч.

Конечно, он расстроился. Уже скоро важнейший матч с «Ниццей». Поэтому нужно перестраиваться и готовиться к нему.

Меняются ли цели Головина? Саша всегда ставит максимальные цели. Не важно, какой матч. Он всегда хочет побеждать в каждой игре», – сказал агент.

«Монако» дома проиграл «Байеру» со счетом 2:3 после гостевой победы 3:2.

В серии пенальти верх взяли немцы.

Головин вышел в старте, а на 78-й минуте его заменили.

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