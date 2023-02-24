Защитник ЦСКА Роша: «Русская кухня топовая. Правда, шураску не хватает»

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша похвалил русскую кухню.

«Кухня у вас топовая, просто слов нет! Правда, шураску (жареного мяса) нам с женой не хватает.

Ходили в рестораны, но пока ничего похожего не нашли. Предпочитаем покупать мясо и готовить дома», – сказал 28-летний бразилец.

В сентябре ЦСКА купил Рошу у «Портимоненси» за 2 миллиона евро.

С тех пор он провел 14 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Как сыграют Спартак и Локомотив в ответном матче? Выбери победителя с бонусом в 17000 рублей!