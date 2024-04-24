КДК РФС вынес наказание для защитников ЦСКА Роши и Дивеева

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился со сроком дисквалификации для Виллиана Роши и Игоря Дивеева.

Оба защитника ЦСКА были удалены в матче 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Мы исследовали видеоматериалы. Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признаeтся также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силы и могло повлечь травму.

Роша и Дивеев ещe раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правила. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правила, и первый сыграл в мяч.

Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?