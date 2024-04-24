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    КДК РФС вынес наказание для защитников ЦСКА Роши и Дивеева

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС определился со сроком дисквалификации для Виллиана Роши и Игоря Дивеева.

    • Оба защитника ЦСКА были удалены в матче 24-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    «Мы исследовали видеоматериалы. Нарушение Роши не носит умышленный характер, но виной признаeтся также и неосторожность. Нарушение было совершено с применением чрезмерной силы и могло повлечь травму.

    Роша и Дивеев ещe раз извинились перед футболистами, на которых они нарушили правила. Дивеев не видел игрока, на котором нарушил правила, и первый сыграл в мяч.

    Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ. КДК не применяет дополнительных санкций к Дивееву, кроме автоматической дисквалификации», – сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.04.2024 15:47
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    Комментарии (2)
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    Gwynbleidd
    1713970888
    Не понимаю КДК, а почему Роше 2-а матча?
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    WE ARE FOR PETER
    1713978854
    Рога не преднамеренно наступ сделал!! Вы там ау совсем!?
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