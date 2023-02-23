«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» назвали стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 23 февраля, в четверг. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Знаешь победителя? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Варан, Мартинес, Ван-Биссака, Шоу, Фред, Каземиро, Фернандеш, Санчо, Вегхорст, Рэшфорд.

«Барселона»: тер Стеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Бускетс, Кессье, Роберто, Рафинья, Левандовски.

Первая игра закончилась вничью со счетом 2:2.

Коэффициенты:

Победа «МЮ» – 2.46

Ничья – 3.70

Победа «Барсы» – 3.30

Где смотреть матч МЮ – Барселона

Прогноз на матч МЮ – Барселона