«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» назвали стартовые составы на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 23 февраля, в четверг. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Варан, Мартинес, Ван-Биссака, Шоу, Фред, Каземиро, Фернандеш, Санчо, Вегхорст, Рэшфорд.
«Барселона»: тер Стеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, де Йонг, Бускетс, Кессье, Роберто, Рафинья, Левандовски.
Первая игра закончилась вничью со счетом 2:2.
Коэффициенты:
- Победа «МЮ» – 2.46
- Ничья – 3.70
- Победа «Барсы» – 3.30
Где смотреть матч МЮ – Барселона
Прогноз на матч МЮ – Барселона
Источник: «Бомбардир»