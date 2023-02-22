Губерниев назвал себя секс-символом мирового комментаторского искусства

Только мудаки называют себя секс символами и альфа догами. Я уже цитировал Фаину Раневскую: под хвостом у павлина обычная куриная жопа.
Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выложил фото своей традиционной тренировки.
«И снова успешно прошла тренировка секс-символа мирового комментаторского искусства!» – написал журналист.
- Губерниев работает на «Матч ТВ».
- Помимо комментирования биатлона Губерниев ведет программу «Все на матч!», «Громко».
- Также он ведет различные корпоративы, концерты.
Кубок России возвращается на этой неделе! Кто выиграет турнир?