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    Губерниев назвал себя секс-символом мирового комментаторского искусства

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выложил фото своей традиционной тренировки.

    «И снова успешно прошла тренировка секс-символа мирового комментаторского искусства!» – написал журналист.

    • Губерниев работает на «Матч ТВ».
    • Помимо комментирования биатлона Губерниев ведет программу «Все на матч!», «Громко».
    • Также он ведет различные корпоративы, концерты.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    22.02.2023 11:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 22 февраля, 13:44

      Только мудаки называют себя секс символами и альфа догами. Я уже цитировал Фаину Раневскую: под хвостом у павлина обычная куриная жопа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak > NewLife 22 февраля, 15:45

      в данном случае петушиная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 13:22

      Дима,Дима, к твоим годам уже пора ума набраться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2914

      Эном айс 22 февраля, 12:09

      "Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выложил фото своей традиционной тренировки."
      А нетрадиционной?
      Только подписчикам?((

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      biber ru 22 февраля, 11:38

      Нарциссизм лечится.

      0
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 февраля, 11:21

      Я б вас всех комментаторов выгнал б с работы, после того как вы коверкаете фамилии , кайт, Кейт, куйт, де брайн, и тд, че б с вами было если б вы комментировали чемпионат в ОАЭ ? Вместе с Орловым на пару

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      Рейтинг: +950

      Спартач80 22 февраля, 11:17

      Это точно-пассивный символ....

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