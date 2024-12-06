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    Реакция Губерниева на трансферный бан ЦСКА от ФИФА

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ФИФА ввести санкции в отношении ЦСКА.

    • На клуб наложили трансферный бан.
    • Ограничения будут действовать до лета 2026 года.
    • ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 17 турах.

    «Прежде, чем кого-то покупать, надо быть уверенным в том, что сможешь заплатить. Это как сейчас прийти в кассы «Аэрофлота» и требовать прямой рейс до Парижа. Надо соизмерять риски.

    Понятно, что Эджуке покупался до всех санкций, но разве нет возможности как-то заплатить? Все находят способы, а ЦСКА почему-то не может. Карточек других банков нет, получается?

    Это вопрос менеджмента клуба. Но в целом отмечу, что одной рукой ФИФА нас выбрасывает, а другой приглашает к себе – чтобы баны раздавать.

    Значит, все-таки считает нас членом организации, это радует», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Все про спорт»

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    06.12.2024 18:09
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    Комментарии (9)
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    andr45
    1733498492
    «считает нас членом организации, это радует» Мальчиками для битья они вас считают) Ну, и дурак же этот Губерниев)
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    Spartak_forv@
    1733498538
    ***** стандарты как они есть
    Ответить
    ziborock
    1733500630
    Гинер хотел всех на****, а на***** его!)
    Ответить
    saf05
    1733501718
    Ну и дурень этот губа
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1733503983
    Ну вот и губошлеп отметился.
    Ответить
    bset
    1733504660
    Типичная журналюха. Все болельщики разобрались в ситуации и знают причины. А этот на зарплате говорит чушь, будто про футбол вообще впервые слышит.
    Ответить
    timon2401
    1733505474
    Дима рассуждает по принципу, "нас е.б..т, но мы крепчаем")) и Диму это радует..только вот что именно радует, х.з.
    Ответить
    VasyaM63
    1733506354
    нужно приостановить членство в уефа и фифа -и неплатить взносы
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    Борис34684
    1733540259
    Непонятно, зачем трепать языком если не знаешь всей ситуации. Лишь бы языком почесать.
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