Реакция Губерниева на трансферный бан ЦСКА от ФИФА

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал решение ФИФА ввести санкции в отношении ЦСКА.

На клуб наложили трансферный бан.

Ограничения будут действовать до лета 2026 года.

ЦСКА идет на 6-м месте в таблице РПЛ с 28 очками в 17 турах.

«Прежде, чем кого-то покупать, надо быть уверенным в том, что сможешь заплатить. Это как сейчас прийти в кассы «Аэрофлота» и требовать прямой рейс до Парижа. Надо соизмерять риски.

Понятно, что Эджуке покупался до всех санкций, но разве нет возможности как-то заплатить? Все находят способы, а ЦСКА почему-то не может. Карточек других банков нет, получается?

Это вопрос менеджмента клуба. Но в целом отмечу, что одной рукой ФИФА нас выбрасывает, а другой приглашает к себе – чтобы баны раздавать.

Значит, все-таки считает нас членом организации, это радует», – сказал Губерниев.