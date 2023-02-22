Пользователи сайта УЕФА не верят в «Ливерпуль» в ответном матче с «Реалом»

УЕФА предложил посетителям своего официального сайта проголосовать, осуществит ли «Ливерпуль» камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Оказалась, что аудитория не ждет прохода «Ливерпуля» – 23 на 77 в пользу тех, кто не верит в камбэк англичан.

В 1-й игре на «Энфилде» «Ливерпуль» вел 2:0, но уступил 2:5.

Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.

Команды играли друг с другом в последнем финале Лиги чемпионов.

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