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    Пользователи сайта УЕФА не верят в «Ливерпуль» в ответном матче с «Реалом»

    УЕФА предложил посетителям своего официального сайта проголосовать, осуществит ли «Ливерпуль» камбэк в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    Оказалась, что аудитория не ждет прохода «Ливерпуля» – 23 на 77 в пользу тех, кто не верит в камбэк англичан.

    • В 1-й игре на «Энфилде» «Ливерпуль» вел 2:0, но уступил 2:5.
    • Ответная игра – через 3 недели в Мадриде.
    • Команды играли друг с другом в последнем финале Лиги чемпионов.

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    Источник: УЕФА

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    22.02.2023 09:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100741

      zigbert 22 февраля, 17:13

      Камбэк трудно будет сделать но для репутации команды нужно хотя бы одержать победу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 11:30

      Интересно на чём основаны надежды 23% ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 22 февраля, 10:24

      Да по ходу они сами тоже не верят

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