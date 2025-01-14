Ноттингем Форест
14.01.2025, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
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Ливерпуль
8' К. Вуд
66' Д. Жота
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
5
Мурильо
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
7
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
21
Энтони Эланга
ЛВ
14
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К) ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
38
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
18
Коди Гакпо
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
11
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Ноттингем Форест
33
Карлос Мигел
ВР
19
Алекс Морено
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Николас Домингес
ЦП
24
Рамон Соса
ЛВ
20
Жота Силва
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Ливерпуль
62
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
17
Кертис Джонс
ЦП
19
Харви Эллиот
АП
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
4-2-3-1
26
Селс
7
Уильямс
5
Мурильо
31
Миленкович
34
Эйна
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
21
Эланга
8
Андерсон
14
Хадсон-Одои
11
Вуд
4-2-3-1
1
Алиссон
66
Александер-Арнольд
5
Конате
4
ван Дейк
26
Робертсон
38
Гравенберх
10
Мак Аллистер
11
Салах
8
Собослаи
7
Диас
18
Гакпо
7
Уильямс
19
Алекс Морено
19
Алекс Морено
7
Уильямс
10
Гиббс-Уайт
4
Морато
4
Морато
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
16
Домингес
16
Домингес
22
Йетс
14
Хадсон-Одои
20
Силва
20
Силва
14
Хадсон-Одои
11
Вуд
9
Авонийи
9
Авонийи
11
Вуд
26
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
26
Робертсон
7
Диас
17
Джонс
17
Джонс
7
Диас
5
Конате
20
Жота
20
Жота
5
Конате
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Ливерпуль
33
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Рамон Соса
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
62
Куивин Келлехер
ВР
78
Джарел Куанса
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
19
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
33
Карлос Мигел
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
18
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
24
Рамон Соса
ЛВ
Остались в запасе
62
Куивин Келлехер
ВР
78
Джарел Куанса
ЦЗ
84
Конор Брэдли
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
19
Харви Эллиот
АП
14
Федерико Кьеза
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
6
23
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
29
71
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
9
Нарушения
7
10
Офсайды
2
1
Количество передач
233
553
Сейвы
5
2
Точность передач %
68
84
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.39
1.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ливерпуль», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».