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    • «Ноттингем Форест» – «Ливерпуля»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

    «Ноттингем Форест» – «Ливерпуля»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

    Ноттингем Форест
    14.01.2025, вторник, 23:00
    Англия. Премьер-лига, 21 тур
    1 : 1
    Завершен
    Смотреть трансляцию
    Ливерпуль
    8' К. Вуд
    66' Д. Жота
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ноттингем Форест
    26
    Матс Селс
    ВР
    5
    Мурильо
    ЦЗ
    31
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    7
    Неко Уильямс
    ПЗ
    34
    Ола Эйна
    ПЗ
    10
    Морган Гиббс-Уайт
    ЦП
    22
    Райан Йетс
    (К) ЦП
    8
    Эллиот Андерсон
    АП
    21
    Энтони Эланга
    ЛВ
    14
    Каллум Хадсон-Одои
    ПВ
    11
    Крис Вуд
    ЦФ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Ливерпуль
    1
    Алиссон
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    5
    Ибраима Конате
    ЦЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    (К) ЦЗ
    66
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    10
    Алексис Мак Аллистер
    ЦП
    8
    Доминик Собослаи
    АП
    18
    Коди Гакпо
    ЛВ
    7
    Луис Диас
    ЛВ
    11
    Мохамед Салах
    ПВ
    Главный тренер
    Арне Слот
    Ноттингем Форест
    33
    Карлос Мигел
    ВР
    19
    Алекс Морено
    ЛЗ
    4
    Морато
    ЦЗ
    30
    Вилли Боли
    ЦЗ
    18
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    16
    Николас Домингес
    ЦП
    24
    Рамон Соса
    ЛВ
    20
    Жота Силва
    ЛВ
    9
    Тайво Авонийи
    ЦФ
    Ливерпуль
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    3
    Ватару Эндо
    ОП
    17
    Кертис Джонс
    ЦП
    19
    Харви Эллиот
    АП
    20
    Диогу Жота
    ЛВ
    14
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    4-2-3-1
    26
    Селс
    7
    Уильямс
    5
    Мурильо
    31
    Миленкович
    34
    Эйна
    10
    Гиббс-Уайт
    22
    Йетс
    21
    Эланга
    8
    Андерсон
    14
    Хадсон-Одои
    11
    Вуд
    4-2-3-1
    1
    Алиссон
    66
    Александер-Арнольд
    5
    Конате
    4
    ван Дейк
    26
    Робертсон
    38
    Гравенберх
    10
    Мак Аллистер
    11
    Салах
    8
    Собослаи
    7
    Диас
    18
    Гакпо
    7
    Уильямс
    19
    Алекс Морено
    19
    Алекс Морено
    7
    Уильямс
    10
    Гиббс-Уайт
    4
    Морато
    4
    Морато
    10
    Гиббс-Уайт
    22
    Йетс
    16
    Домингес
    16
    Домингес
    22
    Йетс
    14
    Хадсон-Одои
    20
    Силва
    20
    Силва
    14
    Хадсон-Одои
    11
    Вуд
    9
    Авонийи
    9
    Авонийи
    11
    Вуд
    26
    Робертсон
    21
    Цимикас
    21
    Цимикас
    26
    Робертсон
    7
    Диас
    17
    Джонс
    17
    Джонс
    7
    Диас
    5
    Конате
    20
    Жота
    20
    Жота
    5
    Конате
    Остались в запасе
    Ноттингем Форест
    Ливерпуль
    33
    Карлос Мигел
    ВР
    30
    Вилли Боли
    ЦЗ
    18
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    24
    Рамон Соса
    ЛВ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    3
    Ватару Эндо
    ОП
    19
    Харви Эллиот
    АП
    14
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    Главный тренер
    Арне Слот
    Остались в запасе
    33
    Карлос Мигел
    ВР
    30
    Вилли Боли
    ЦЗ
    18
    Джеймс Уорд-Проус
    ЦП
    24
    Рамон Соса
    ЛВ
    Остались в запасе
    62
    Куивин Келлехер
    ВР
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    84
    Конор Брэдли
    ПЗ
    3
    Ватару Эндо
    ОП
    19
    Харви Эллиот
    АП
    14
    Федерико Кьеза
    ЛВ
    Главный тренер
    Нуну Эшпириту Санту
    Главный тренер
    Арне Слот
    Статистика матча Ноттингем Форест - Ливерпуль
    2
    1
    Всего ударов по воротам
    6
    23
    Удары в створ
    3
    7
    Владение мячом %
    29
    71
    Желтые карточки
    2
    1
    Угловые удары
    0
    9
    Нарушения
    7
    10
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    233
    553
    Сейвы
    5
    2
    Точность передач %
    68
    84
    Удары мимо ворот
    1
    10
    Блокированные удары
    2
    6
    Удары из пределов штрафной
    2
    14
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    9
    xG (ожидаемые голы)
    0.39
    1.95

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Ливерпуль», 21-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 января в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Ливерпуль»

    «Ноттингем Форест» – «Ливерпуля»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2025

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.01.2025 21:50
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