Только один футболист в 21 веке забил 15 мячей в Примере быстрее, чем Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился в матче 22-го тура Примеры против «Кадиса» (2:0).

34-летний поляк забил 15 голов в Примере за 19 матчей. В 21 веке только Криштиану Роналду достиг этой отметки быстрее – экс-форварду «Реала» потребовалось 17 матчей Примеры в сезоне-2009/10.

Левандовски перешел в «Барсу» минувшим летом из «Баварии».

Он забил 24 мяча в 29 матчах за каталонский клуб.

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