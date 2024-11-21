Левандовски готов принять «Золотой мяч» за 2020-й год

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о неполученном «Золотом мяче».

В 2020 году награду решили не вручать.

Причина – пандемия коронавируса, из-за которой некоторые турниры не были доиграны.

Левандовски тогда взял требл с «Баварией».

– В то время я не понимал, почему это происходит? Впрочем, я знаю, что футбол иногда работает как политика.

– Принял бы ты награду сейчас, если France Football решил бы вручить ее четыре года спустя?

– Конечно.

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