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    Левандовски готов принять «Золотой мяч» за 2020-й год

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о неполученном «Золотом мяче».

    • В 2020 году награду решили не вручать.
    • Причина – пандемия коронавируса, из-за которой некоторые турниры не были доиграны.
    • Левандовски тогда взял требл с «Баварией».

    – В то время я не понимал, почему это происходит? Впрочем, я знаю, что футбол иногда работает как политика.

    – Принял бы ты награду сейчас, если France Football решил бы вручить ее четыре года спустя?

    – Конечно.

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    Источник: bein Sports

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    21.11.2024 21:34
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