Левандовски готов принять «Золотой мяч» за 2020-й год

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о неполученном «Золотом мяче».
- В 2020 году награду решили не вручать.
- Причина – пандемия коронавируса, из-за которой некоторые турниры не были доиграны.
- Левандовски тогда взял требл с «Баварией».
– В то время я не понимал, почему это происходит? Впрочем, я знаю, что футбол иногда работает как политика.
– Принял бы ты награду сейчас, если France Football решил бы вручить ее четыре года спустя?
– Конечно.
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