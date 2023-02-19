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  • Бердыев впервые после ухода из «Рубина» в 2019 году посетил матч казанцев

Бердыев впервые после ухода из «Рубина» в 2019 году посетил матч казанцев

19 февраля 2023, 23:02

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев посетил товарищеский матч казанцев против ЦСКА (2:0). Игра прошла в Турции.

Бердыев побывал на матче «Рубина» впервые после ухода из клуба в 2019 году.

  • В декабре Бердыев принял «Сочи», придя из иранского «Трактора».
  • «Рубин» тренирует Юрий Уткульбаев, который сменил в ноябре Леонида Слуцкого.
  • Казанцы идут в Первой лиге 3-ми.

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Источник: телеграм-канал Владислава Зимагулова
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Рубин Сочи Бердыев Курбан
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