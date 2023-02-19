Бердыев впервые после ухода из «Рубина» в 2019 году посетил матч казанцев

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев посетил товарищеский матч казанцев против ЦСКА (2:0). Игра прошла в Турции.

Бердыев побывал на матче «Рубина» впервые после ухода из клуба в 2019 году.

В декабре Бердыев принял «Сочи», придя из иранского «Трактора».

«Рубин» тренирует Юрий Уткульбаев, который сменил в ноябре Леонида Слуцкого.

Казанцы идут в Первой лиге 3-ми.

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