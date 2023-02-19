АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» (2:0) и поднялся в топ-4

«Тоттенхэм» в 24-м туре АПЛ переиграл «Вест Хэм». Победный гол у защитника Эмерсона. Также отличился вышедший на замену Хын-Мин Сон.

Команда Антонио Конте поднялась на четвертое место. «Вест Хэм» идет в зоне вылета.

«Вест Хэм» прервал серию из четырех матчей без поражений.

Англия. АПЛ. 24-й тур

Тоттенхэм – Вест Хэм – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эмерсон, 56; 2:0 – Сон, 72.

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