АПЛ. «МЮ» уступил дома «Брайтону» (1:3), «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» (3:2)

«Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ проиграл дома «Брайтону». 1+1 оформил Янкуба Минте, равно как и Каору Митома.

В другой встрече «Эвертон» Дэвида Мойеса победил «Тоттенхэм». У лондонцев забил экс-игрок «Эвертона» Ришарлисон.

Англия. АПЛ. 22-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Минте, 5; 1:1 – Фернандеш, 23 (с пенальти); 1:2 – Митома, 60; 1:3 – Рюттер, 76.

Эвертон – Тоттенхэм – 3:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Кальверт-Льюин, 13; 2:0 – Ндиайе, 30; 3:0 – Грей, 45+7 (в свои ворота); 3:1 – Кулушевски, 77; 3:2 – Ришарлисон, 90+2.

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