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    • АПЛ. «МЮ» уступил дома «Брайтону» (1:3), «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» (3:2)

    АПЛ. «МЮ» уступил дома «Брайтону» (1:3), «Эвертон» обыграл «Тоттенхэм» (3:2)

    «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ проиграл дома «Брайтону». 1+1 оформил Янкуба Минте, равно как и Каору Митома.

    В другой встрече «Эвертон» Дэвида Мойеса победил «Тоттенхэм». У лондонцев забил экс-игрок «Эвертона» Ришарлисон.

    Англия. АПЛ. 22-й тур

    Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Минте, 5; 1:1 – Фернандеш, 23 (с пенальти); 1:2 – Митома, 60; 1:3 – Рюттер, 76.

    Эвертон – Тоттенхэм – 3:2 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кальверт-Льюин, 13; 2:0 – Ндиайе, 30; 3:0 – Грей, 45+7 (в свои ворота); 3:1 – Кулушевски, 77; 3:2 – Ришарлисон, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.01.2025 19:02
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